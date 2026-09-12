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Beşiktaş'ta İlhan Fakılı'dan ikinci gol sevinci!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu İlhan Fakılı, Erzurumspor FK karşısında attığı golle siyah-beyazlı forma altında ikinci kez fileleri havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 00:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta İlhan Fakılı'dan ikinci gol sevinci!
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Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcusu İlhan Fakılı, Erzurumspor FK karşısında takımının üçüncü golünü kaydederek bu sezonki ikinci golünü attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİNCİ GOLÜNÜ ERZURUMSPOR'A ATTI

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Arca Çorum FK karşılaşmasında kaydeden İlhan Fakılı, Erzurumspor FK maçında da gol sevinci yaşadı.

Genç futbolcu, karşılaşmanın 82. dakikasında Amir Murillo'nun pasında topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi.

Fakılı böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı mücadelelerde ikinci golünü kaydetmiş oldu.



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