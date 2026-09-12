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Sevilla, Valencia'yı tek golle geçti!

La Liga'nın 5. haftasında Sevilla, sahasında Valencia'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Juan Iglesias kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: sevillafc.es
Sevilla, Valencia'yı tek golle geçti!
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La Liga'nın 5. haftasında Sevilla ile Valencia karşı karşıya geldi.

Ramon Sánchez Pizjuan'da oynanan mücadelede Sevilla, Juan Iglesias'ın 81. dakikada attığı golle Valencia'yı 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEK GOL IGLESIAS'TAN

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

Sevilla, 81. dakikada Juan Iglesias'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Iglesias'a golde Giorgi Kochorashvili asist yaptı.

Kalan dakikalarda Valencia'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Sevilla sahadan 1-0 galip ayrıldı.

SEVILLA 10 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Sevilla, ligdeki 5. maçında 3. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi. Valencia ise 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.

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