Sevilla, Valencia'yı tek golle geçti!

La Liga'nın 5. haftasında Sevilla ile Valencia karşı karşıya geldi.
Ramon Sánchez Pizjuan'da oynanan mücadelede Sevilla, Juan Iglesias'ın 81. dakikada attığı golle Valencia'yı 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEK GOL IGLESIAS'TAN
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.
Sevilla, 81. dakikada Juan Iglesias'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Iglesias'a golde Giorgi Kochorashvili asist yaptı.
Kalan dakikalarda Valencia'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Sevilla sahadan 1-0 galip ayrıldı.
SEVILLA 10 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Sevilla, ligdeki 5. maçında 3. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi. Valencia ise 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.
Ramon Sánchez Pizjuan'da oynanan mücadelede Sevilla, Juan Iglesias'ın 81. dakikada attığı golle Valencia'yı 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEK GOL IGLESIAS'TAN
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.
Sevilla, 81. dakikada Juan Iglesias'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Iglesias'a golde Giorgi Kochorashvili asist yaptı.
Kalan dakikalarda Valencia'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Sevilla sahadan 1-0 galip ayrıldı.
SEVILLA 10 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Sevilla, ligdeki 5. maçında 3. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi. Valencia ise 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.