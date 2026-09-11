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Milli aerobik cimnastikçiler, Dünya Şampiyonası'nda adlarını finale yazdırdı

Milli aerobik cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı ile birlikte tek kadınlar, trio ve çiftler kategorilerinde Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 20:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli aerobik cimnastikçiler, Dünya Şampiyonası'nda adlarını finale yazdırdı
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Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda tek kadınlar, trio ve çiftler kategorilerinde finale kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Pamplona kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular, elemelerde mücadele etti.

Tek kadınlar kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, 19.650 puanla 5. sırayı alarak finale yükseldi.

Trio kategorisinde Yudum Atan, Selin Özermiş ve İlay Hamarat, 18.950 puanla 8. sırada yer alarak finale kaldı.

Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş ise çiftler kategorisinde 18.900 puanla 5. sırayı elde ederek finalde yarışma hakkı kazandı.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışmalarıyla tamamlanacak.

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