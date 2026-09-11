Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'ye jest!

Beşiktaş taraftarından kaptan Orkun Kökçü'ye jest geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalındaki bir programda en sevdiği tezahüratın 'Pınarbaşı' adlı tezahürat olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.
Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle 'Üçlü' adı verilen tezahüratını yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz 'Pınarbaşı'nı söyledi.
Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle 'Üçlü' adı verilen tezahüratını yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz 'Pınarbaşı'nı söyledi.
⚫️⚪️ Beşiktaş tribünleri, 'Pınarbaşı' ile Erzurumspor mücadelesine başladı. pic.twitter.com/PP4nAJdKtc
— Sporx (@sporx) September 11, 2026