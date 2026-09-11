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11 Eylül
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1-036'
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'ye jest!

Beşiktaşlı taraftarlar, Erzurumspor maçında kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 20:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'ye jest!
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Beşiktaş taraftarından kaptan Orkun Kökçü'ye jest geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalındaki bir programda en sevdiği tezahüratın 'Pınarbaşı' adlı tezahürat olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.

Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle 'Üçlü' adı verilen tezahüratını yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz 'Pınarbaşı'nı söyledi.

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