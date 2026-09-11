Jonathan Kuminga, Minnesota Timberwolves tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında kazanma ve savunma vurgusu yaparken kariyerine neden Minnesota'da devam etmeyi seçtiğini anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golden State Warriors'ta geçirdiği beş sezonun ve Atlanta Hawks'taki kısa döneminin ardından serbest oyuncu olan Kuminga, Timberwolves ile iki yıllığı 12,4 milyon dolar değerinde sözleşme imzalamıştı. Minnesota, Josh Green'i Utah Jazz'a göndererek Kuminga için maaş bütçesinde yer açmıştı.
Sözleşmesinin ikinci yılında oyuncu opsiyonu bulunan Kuminga, böylece Anthony Edwards ve LaMelo Ball etrafında kurulan bir takıma katılırken kendisini yeni bir ortamda kanıtlama fırsatı elde edecek.
Minnesota'nın neden kendisi için doğru adres olduğu sorulan Kuminga, kararında takımın sahip olduğu kadronun ve geleceğe yönelik hedeflerinin belirleyici olduğunu söyledi:
"Şimdi geriye dönüp baktığımda bunun verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Kadroya, sahip oldukları genç oyuncu grubuna, geçmişte yaptıklarına ve gelecekte başarmaya çalıştıkları şeylere baktım."
"Bu tercihin temelinde kazanma isteği vardı. Kazanmaya ve takımın kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kararı vermemin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum."
Kuminga, çok yönlü oyun yapısının belirli bir hücum rolüne ihtiyaç duymadan Timberwolves sistemine uyum sağlamasına yardımcı olacağına inanıyor.
"Bence oyunum, zihniyetim ve sahip olduğum hemen hemen her şey bu grupla çok iyi uyuşuyor. Beni nerede kullandıklarının bir önemi yok. Sahada koşmamı, perde yapmamı, savunma yapmamı veya hızlı oynamamı isteyebilirler. Benden ne istenirse yapabilirim."
"Buraya gelip ligin en iyi savunmacılarından biri olabileceğimi düşünüyorum. Bu nedenle takıma oldukça iyi uyum sağlayacağıma inanıyorum."
Savunma konusu, Kuminga'nın basın toplantısı boyunca sık sık üzerinde durduğu başlıklardan biri oldu. Genç oyuncu; Jaden McDaniels, Anthony Edwards ve Rudy Gobert ile birlikte oynamanın kendisini savunmada daha ileri bir seviyeye taşıyabileceğini belirtti.
"Özellikle savunma tarafına baktığımda, buraya gelirken kendimi en iyi savunmacılardan biri olarak görebileceğimi düşünüyorum. Jaden gibi ligin en iyi savunmacılarından birinin yanında bulunarak çok daha fazla şey öğrenebilirim."
"Ant da en iyi savunmacılardan biri. Ayrıca Rudy'ye sahibiz. Bu oyuncuları izlemek, savunmada henüz bilmediğim bazı şeyleri öğrenmek de dâhil olmak üzere bana birçok açıdan yardımcı olabilir."
Kuminga, başantrenör Chris Finch ile yaptığı ilk görüşmelerde iki konuya odaklandıklarını açıkladı: Ribaund ve savunma.
"Finch ile yaptığım görüşmenin ve ana odağımızın temelinde takıma savunmada yardımcı olmak vardı. Çok iyi bir savunmaya sahip olursak hücumun zamanla geleceğini ve iyi savunmanın hücumumuzu da kolaylaştıracağını düşünüyorum."
23 yaşındaki oyuncu, özellikle pas yeteneği nedeniyle LaMelo Ball ile birlikte oynayacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu da dile getirdi.
"Beni en çok etkileyen şey pas yeteneği. Dün antrenmanını izledim. Bazı hareketlerini ve topu nasıl pasladığını gördüm; gerçekten inanılmazdı."
"Kariyerim boyunca birçok oyun kurucuyla birlikte oynadım ancak daha önce LaMelo kadar iyi pas verebilen biriyle oynamadım. Onunla birlikte oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten heyecanlıyım."
Geçen sezon Golden State ve Atlanta formalarıyla toplam 36 karşılaşmaya çıkan Kuminga, 12,2 sayı, 5,6 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 46,3 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 33,3 isabetle oynadı.
Kariyerinde çıktığı 294 normal sezon maçında 12,5 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları bulunan Kuminga, şutlarının yüzde 50,2'sini sayıya çevirdi. Genç forvet ayrıca 40 playoff karşılaşmasında görev yaptı ve 2022'de Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşadı.
Kuminga, kısa vadeli bir sözleşmeye imza atmasının belirli istatistikler üzerinden kendisini kanıtlaması gerektiği anlamına geldiği düşüncesine ise katılmadı.
"Bunun kendime inanmakla ilgili olduğunu söyleyemem. Bence mesele kazanan bir oyuncu olmak. Her gün takıma katkıda bulunmaya ve bu takım, bu şehir ve taraftarlar için sahip olduğum her şeyi ortaya koymaya çalışıyorum."
"Ben kazanan bir oyuncuyum. İyi bir takım arkadaşı ve iyi bir insanım. Geri kalan her şey kendiliğinden yoluna girecektir."
Kuminga'nın Minnesota'ya gelişi, Timberwolves'ın LaMelo Ball'u kadrosuna katmasının ve Julius Randle, Naz Reid ile Josh Green'in takımdan ayrılmasının ardından gerçekleşti.
Minnesota artık Edwards, Ball, McDaniels, Kuminga ve Gobert'tan oluşan çekirdeğe güveniyor. Kuminga'nın atletizmi, savunmadaki çok yönlülüğü ve uzun rotasyonuna sağlayacağı skor katkısıyla takımda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Sözleşmesinin ikinci yılında oyuncu opsiyonu bulunan Kuminga, böylece Anthony Edwards ve LaMelo Ball etrafında kurulan bir takıma katılırken kendisini yeni bir ortamda kanıtlama fırsatı elde edecek.
Minnesota'nın neden kendisi için doğru adres olduğu sorulan Kuminga, kararında takımın sahip olduğu kadronun ve geleceğe yönelik hedeflerinin belirleyici olduğunu söyledi:
"Şimdi geriye dönüp baktığımda bunun verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Kadroya, sahip oldukları genç oyuncu grubuna, geçmişte yaptıklarına ve gelecekte başarmaya çalıştıkları şeylere baktım."
"Bu tercihin temelinde kazanma isteği vardı. Kazanmaya ve takımın kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kararı vermemin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum."
Kuminga, çok yönlü oyun yapısının belirli bir hücum rolüne ihtiyaç duymadan Timberwolves sistemine uyum sağlamasına yardımcı olacağına inanıyor.
"Bence oyunum, zihniyetim ve sahip olduğum hemen hemen her şey bu grupla çok iyi uyuşuyor. Beni nerede kullandıklarının bir önemi yok. Sahada koşmamı, perde yapmamı, savunma yapmamı veya hızlı oynamamı isteyebilirler. Benden ne istenirse yapabilirim."
"Buraya gelip ligin en iyi savunmacılarından biri olabileceğimi düşünüyorum. Bu nedenle takıma oldukça iyi uyum sağlayacağıma inanıyorum."
Savunma konusu, Kuminga'nın basın toplantısı boyunca sık sık üzerinde durduğu başlıklardan biri oldu. Genç oyuncu; Jaden McDaniels, Anthony Edwards ve Rudy Gobert ile birlikte oynamanın kendisini savunmada daha ileri bir seviyeye taşıyabileceğini belirtti.
"Özellikle savunma tarafına baktığımda, buraya gelirken kendimi en iyi savunmacılardan biri olarak görebileceğimi düşünüyorum. Jaden gibi ligin en iyi savunmacılarından birinin yanında bulunarak çok daha fazla şey öğrenebilirim."
"Ant da en iyi savunmacılardan biri. Ayrıca Rudy'ye sahibiz. Bu oyuncuları izlemek, savunmada henüz bilmediğim bazı şeyleri öğrenmek de dâhil olmak üzere bana birçok açıdan yardımcı olabilir."
Kuminga, başantrenör Chris Finch ile yaptığı ilk görüşmelerde iki konuya odaklandıklarını açıkladı: Ribaund ve savunma.
"Finch ile yaptığım görüşmenin ve ana odağımızın temelinde takıma savunmada yardımcı olmak vardı. Çok iyi bir savunmaya sahip olursak hücumun zamanla geleceğini ve iyi savunmanın hücumumuzu da kolaylaştıracağını düşünüyorum."
23 yaşındaki oyuncu, özellikle pas yeteneği nedeniyle LaMelo Ball ile birlikte oynayacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu da dile getirdi.
"Beni en çok etkileyen şey pas yeteneği. Dün antrenmanını izledim. Bazı hareketlerini ve topu nasıl pasladığını gördüm; gerçekten inanılmazdı."
"Kariyerim boyunca birçok oyun kurucuyla birlikte oynadım ancak daha önce LaMelo kadar iyi pas verebilen biriyle oynamadım. Onunla birlikte oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten heyecanlıyım."
Geçen sezon Golden State ve Atlanta formalarıyla toplam 36 karşılaşmaya çıkan Kuminga, 12,2 sayı, 5,6 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 46,3 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 33,3 isabetle oynadı.
Kariyerinde çıktığı 294 normal sezon maçında 12,5 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları bulunan Kuminga, şutlarının yüzde 50,2'sini sayıya çevirdi. Genç forvet ayrıca 40 playoff karşılaşmasında görev yaptı ve 2022'de Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşadı.
Kuminga, kısa vadeli bir sözleşmeye imza atmasının belirli istatistikler üzerinden kendisini kanıtlaması gerektiği anlamına geldiği düşüncesine ise katılmadı.
"Bunun kendime inanmakla ilgili olduğunu söyleyemem. Bence mesele kazanan bir oyuncu olmak. Her gün takıma katkıda bulunmaya ve bu takım, bu şehir ve taraftarlar için sahip olduğum her şeyi ortaya koymaya çalışıyorum."
"Ben kazanan bir oyuncuyum. İyi bir takım arkadaşı ve iyi bir insanım. Geri kalan her şey kendiliğinden yoluna girecektir."
Kuminga'nın Minnesota'ya gelişi, Timberwolves'ın LaMelo Ball'u kadrosuna katmasının ve Julius Randle, Naz Reid ile Josh Green'in takımdan ayrılmasının ardından gerçekleşti.
Minnesota artık Edwards, Ball, McDaniels, Kuminga ve Gobert'tan oluşan çekirdeğe güveniyor. Kuminga'nın atletizmi, savunmadaki çok yönlülüğü ve uzun rotasyonuna sağlayacağı skor katkısıyla takımda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.