Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ne yaptı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası sona erdi. Sporting deplasmanında 3-1 mağlup olan Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri de ilk hafta maçlarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BARCELONA'DAN 5, PSG'DEN 6 GOL
Barcelona, Feyenoord karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Paris Saint-Germain ise Bratislava karşısında gol şov yaptı. Fransız devi rakibini 6-1 mağlup ederek ilk haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.
Stuttgart, Viking'i 3-1 mağlup ederken Aston Villa, Club Brugge deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. AEK ise LASK karşısında 1-0 kazanmayı başardı.
Lille ise Real Betis'i konuk ettiği mücadelede sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
İŞTE GALATASARAY VE RAKİPLERİNİN SONUÇLARI
- Sporting 3-1 Galatasaray
- Barcelona 5-1 Feyenoord
- Lille 2-3 Real Betis
- Stuttgart 3-1 Viking
- Club Brugge 2-3 Aston Villa
- AEK 1-0 LASK
- Paris Saint-Germain 6-1 Bratislava
Barcelona, Feyenoord karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Paris Saint-Germain ise Bratislava karşısında gol şov yaptı. Fransız devi rakibini 6-1 mağlup ederek ilk haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.
Stuttgart, Viking'i 3-1 mağlup ederken Aston Villa, Club Brugge deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. AEK ise LASK karşısında 1-0 kazanmayı başardı.
Lille ise Real Betis'i konuk ettiği mücadelede sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
İŞTE GALATASARAY VE RAKİPLERİNİN SONUÇLARI
- Sporting 3-1 Galatasaray
- Barcelona 5-1 Feyenoord
- Lille 2-3 Real Betis
- Stuttgart 3-1 Viking
- Club Brugge 2-3 Aston Villa
- AEK 1-0 LASK
- Paris Saint-Germain 6-1 Bratislava