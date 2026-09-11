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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ne yaptı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanındaki 3-1'lik yenilgiyle başlarken, sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki rakipleri de ilk sınavlarını verdi. İşte alınan sonuçlar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 14:38
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ne yaptı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası sona erdi. Sporting deplasmanında 3-1 mağlup olan Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri de ilk hafta maçlarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BARCELONA'DAN 5, PSG'DEN 6 GOL

Barcelona, Feyenoord karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Paris Saint-Germain ise Bratislava karşısında gol şov yaptı. Fransız devi rakibini 6-1 mağlup ederek ilk haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Stuttgart, Viking'i 3-1 mağlup ederken Aston Villa, Club Brugge deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. AEK ise LASK karşısında 1-0 kazanmayı başardı.

Lille ise Real Betis'i konuk ettiği mücadelede sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İŞTE GALATASARAY VE RAKİPLERİNİN SONUÇLARI

- Sporting 3-1 Galatasaray

- Barcelona 5-1 Feyenoord

- Lille 2-3 Real Betis

- Stuttgart 3-1 Viking

- Club Brugge 2-3 Aston Villa

- AEK 1-0 LASK

- Paris Saint-Germain 6-1 Bratislava

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