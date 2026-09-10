FB Roma maçı izle, Fenerbahçe Roma maçı izle yayın

Fenerbahçe Roma maçı reklamsız TRT 1 yayını!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe ile AS Roma Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE AS ROMA MAÇI CANLI, TIKLA İLK RAKİP FIORENTINA
Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bir İtalyan takımıyla 1984 yılında karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fiorentina ile aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, içerde 1-0, deplasmanda ise 2-0 ile rakibine boyun eğdi. ÜST ÜSTE 6 MAÇ KAYBETTİ
Fenerbahçe, Fiorentina'nın ardından 1990 yılında Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde, 1996 yılında ise Juventus ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu. Atalanta'ya evinde 1-0, deplasmanda 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Juventus'a da İstanbul'da 1-0, deplasmanda 2-0 kaybetti ve İtalyan takımlarına karşı üst üste 6 mağlubiyet yaşadı.
PARMA GALİBİYETİ
Fenerbahçe, İtalyan temsilcilerine karşı ilk galibiyetini Parma karşısında aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 1998 yılında Parma ile rakip olan sarı-lacivertliler, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Deplasmandaki müsabaka ise Parma'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, 7 yıl sonra 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer İtalyan devi Milan ile gruplarda denk geldi. Rakibine deplasmanda 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, evinde farklı skorla 4-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezon sonra konuk ettiği Palermo'yu 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler, 2007 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer Inter ile rakip oldu. Inter'i sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda 3-0'lık mağlubiyetle döndü. İTALYA'DAN SON RAKİP LAZIO
Fenerbahçe, İtalyan bir rakiple son olarak 2013 yılında karşı karşıya geldi. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile rakip olan sarı-lacivertliler, İstanbul'da 2-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. ROMA İLE İLK KEZ
Fenerbahçe, İtalya'nın Roma ekibiyle tarihinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, daha önce İtalya'dan 8 ayrı takımla mücadele etti. Sırasıyla Fiorentina, Atalanta, Juventus, Parma, Milan, Palermo, Inter ve Lazio ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk kez Roma ile kozlarını paylaşacak. İTALYAN RAKİPLERİYLE MAÇLARI
Fenerbahçe'nin İtalyan ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde:
FENERBAHÇE ROMA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|19.09.1984
|UEFA Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Fiorentina
|0-1
|03.10.1984
|""
|Fiorentina-Fenerbahçe
|2-0
|24.10.1990
|""
|Fenerbahçe-Atalanta
|0-1
|07.11.1990
|""
|Atalanta-Fenerbahçe
|4-1
|25.09.1996
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Fenerbahçe-Juventus
|0-1
|04.12.1996
|""
|Juventus-Fenerbahçe
|2-0
|15.09.1998
|UEFA Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Parma
|1-0
|29.09.1998
|""
|Parma-Fenerbahçe
|3-1
|13.09.2005
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Milan-Fenerbahçe
|3-1
|23.11.2005
|""
|Fenerbahçe-Milan
|0-4
|23.11.2006
|UEFA Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Palermo
|3-0
|19.09.2007
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Fenerbahçe-Inter
|1-0
|27.11.2007
|""
|Inter-Fenerbahçe
|3-0
|04.04.2013
|UEFA Avrupa Ligi
|Fenerbahçe-Lazio
|2-0
|11.04.2013
|""
|Lazio-Fenerbahçe
|1-1
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.FENERBAHÇE'NİN ROMA MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı. Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor. MUHTEMEL 11'LERFenerbahçe:
Ederson, Mert, Oppong, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Kerem, Greenwood, MuriqiRoma:
Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Kone, Cristante, Lima, Dybala, Soule, Malen FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak. LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek. Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı. ROMA'NIN KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR
İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor. Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor. Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenkli oyuncular dikkati çekiyor. Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor. FENERBAHÇE, 307. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK
İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 306 mücadelede rakip fileleri 417 kez havalandırdı, kalesinde 426 gol gördü. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 41. müsabakasını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 6 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, rakip filelere 42 gol atarken kalesinde 70 gole engel olamadı. 'DEVLER LİGİ'NDE 6 KEZ YER ALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. İstanbul ekibi, 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı. Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti. FENERBAHÇE'NİN 'DEVLER LİGİ' PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performans tablosu şöyle:
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
| Sezon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| 1996-97
| 6
| 2
| 1
| 3
| 3
| 6
| 2001-02
| 6
| -
| -
| 6
| 3
| 12
| 2004-05
| 6
| 3
| -
| 3
| 10
| 13
| 2005-06
| 6
| 1
| 1
| 4
| 7
| 14
| 2007-08
| 10
| 5
| 2
| 3
| 15
| 14
| 2008-09
| 6
| -
| 2
| 4
| 4
| 11
| Toplam
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı ise şöyle:
FENERBAHÇE, İTALYAN TAKIMLARIYLA 16. RANDEVUDA
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 104
| 50
| 31
| 23
| 148
| 107
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 48
| 19
| 15
| 14
| 70
| 54
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 306
| 122
| 67
| 117
| 417
| 426
Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maç yapan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertlilerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, İtalyan temsilcilerine karşı 15 müsabakanın 9'unu UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.