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İsmail Kartal, Bartuğ tercihinin nedenini açıkladı!

İsmail Kartal, Roma karşısında Bartuğ Elmaz'ı neden ilk 11'de tercih ettiğini açıklarken genç oyuncunun antrenmanlardaki performansına ve güçlü orta saha ihtiyacına dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal, Bartuğ tercihinin nedenini açıkladı!
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi atmosferine dikkat çekerek galibiyet hedeflediklerini söyledi.

İsmail Kartal, "Hepimiz çok heyecanlıyız. 18 yıl aradan sonra bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu ortamda maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Roma iyi bir takım ama biz de iyi ve güçlü bir takımız. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bu akşam da elimizden geleni yapacağız. Oyun içerisinde stratejilerimiz olacak. Günün sonunda umarım taraftarımızla mutlu ederiz ve bu geceyi güzel ve galibiyetle kapatırız." ifadelerini kullandı.

BARTUĞ İÇİN ÖVGÜ

İsmail Kartal, Roma karşısında görev vereceği Bartuğ Elmaz hakkında da konuştu.

Genç oyuncunun sezon başından bu yana gösterdiği performansa değinen Kartal, "Bartuğ genç bir oyuncu, sezon başından bu yana bizimle. Antrenmanlarda çok iyi performans ortaya koydu. Güçlü bir orta saha ile oynamamız gerekiyordu. Bartuğ; topa basan, şut atan, terse top atan bir oyuncu, koşan bir oyuncu. Bu akşam onun için de güzel bir gece olacağını düşünüyorum." dedi.





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