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Iğdır FK, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı

Alagöz Holding Iğdır FK, futbol direktörlüğü görevini yürüten Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iğdır FK, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
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Alagöz Holding Iğdır FK, futbol direktörü olarak görev yapan Hikmet Karaman ile yollarını ayrıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev süresi boyunca kulübün sportif yapılanmasına, takımın gelişimine ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara katkılar sunan Hikmet Karaman'a özverisi, profesyonelliği ve kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Alagöz Holding Iğdır FK ailesinin bir parçası olarak göstermiş olduğu gayret ve katkıları her zaman saygıyla hatırlayacağız. Hikmet Karaman'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Hikmet Karaman."

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