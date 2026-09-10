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Beşiktaş'tan Joe Willock için yeni hamle!

Beşiktaş, sezon sonunda Newcastle United ile sözleşmesi bitecek Joe Willock için ocak ayında yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 11:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Joe Willock için yeni hamle!
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Yaz transfer döneminde nokta atışı transferlerle güç kazanan Beşiktaş, Joe Willock'tan vazgeçmiyor.

Salih Özcan ve Fabio Miretti dışında orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen siyah beyazlılar, Willock için büyük uğraşlara rağmen somut netice alamamıştı. Serdal Adalı yönetiminin teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun takımda görmeyi istediği İngiliz orta saha için ocak ayında yeniden girişimde bulunması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LIVERPOOL'A ENFES GOL

Beşiktaşlı kurmayların, Newcastle United ile olan mukavelesi sezon sonunda sona erecek olan Joe Willock'u bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan İngiliz yıldızın Premier Lig'de Liverpool'a attığı enfes golün transferin olumsuz sonuçlanmasına neden olduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin, performansını aynı şekilde sürdürdüğü takdirde 27 yaşındaki orta sahaya yeni sözleşme teklif etme ihtimali olduğu ifade edildi.

20 MİLYON EURO TEKLİF EDİLMİŞTİ

Beşiktaş transfer komitesi, yaz döneminde Joe Willock'un menajeriyle 4 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Newcastle United kulübü, siyah beyazlı yönetimin, İngiliz oyuncu için 20 milyon euro'luk bonservis teklifini reddetmişti.

SEZONA İYİ BAŞLADI: 5 MAÇTA 2 GOL

Sözleşmesinin son yılına giren Joe Willock, Newcastle United formasıyla bu sezona görkemli bir giriş yaptı. Premier Lig'de Liverpool, Tottenham ve Bournemouth maçlarında toplam 168 dakika süre alan tecrübeli oyuncu 1 kez ağları salladı. Willock ayrıca EFL Cup son 16 turunda oynanan Millwall karşılaşmasında da galibiyet golünü attı.




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