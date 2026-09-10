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Galatasaray'dan kırmızı kart ve penaltı isyanı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Karşılaşmaya ise hakem kararları damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 09:14
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan kırmızı kart ve penaltı isyanı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşması ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting'de deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Mücadeledeki hakem kararları ise tartışmaları beraberinde getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TARTIŞMA YARATAN KARARLAR

Sporting-Galatasaray maçını yöneten FIFA'nın elit hakemlerinden Norveçli Espen Eskas, iki kritik hatayla maçın önüne geçti.

Eskas'ın ilk yanlışı göstermediği kırmızı kartta oldu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Portekiz ekibinden Altimira, Batrakov'a çok sert bir faul yaptı. Hakem bunu sarı kartla geçti.



PENALTI KARARI DA VERDİ

Eskas 54. dakikada bu kez Galatasaray aleyhine verdiği penaltı kararıyla çıldırttı. Alman VAR hakemi Christian Dingert, inceleme sonrasında Eskas'ın kararına itiraz etmedi. Bu da özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u isyan ettirdi.



Galatasaray






OKAN BURUK VE YUNUS AKGÜN'DEN TEPKİ

Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Yunus Akgün hakem kararlarına tepki gösterdi.

Okan Buruk, "Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var." sözlerini dile getirdi.

Yunus Akgün ise "Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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