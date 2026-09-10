Beşiktaş'ta Italiano farkı! Oyuncular yeniden doğdu

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano yönetiminde yakalanan çıkışta İtalyan teknik adamın taktik anlayışının yanı sıra oyuncular üzerindeki etkisi de öne çıkıyor.
48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon performanslarında düşüş yaşanan bazı futbolcuları hem fiziksel hem de mental açıdan yeniden ayağa kaldırırken, kısa sürede takımın çehresini değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KANAT BEKLERİ COŞTU
Italiano'nun hücum planında kanat bekleri önemli bir rol üstleniyor. Tecrübeli teknik adam, Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'dan takım hücumdayken sürekli ceza sahasına girmelerini istiyor.
Bu anlayışın karşılığı da sahaya yansıdı. Geçen sezon Süper Lig'de yalnızca 1 asist yapan Rıdvan, sezonun başında 1 gol ve 2 asistle 3 gole katkı sağladı. Murillo ise 9 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
TAYLAN BULUT'A GÜVEN
Italiano, Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Taylan Bulut'un takımda kalmasını istedi. Sergen Yalçın döneminde 11 maçta 716 dakika süre alan genç sağ bek, Italiano'nun gelişiyle daha fazla forma şansı bulmaya başladı.
Murillo'yu bazı maçlarda dinlendiren İtalyan teknik adam, Taylan'a 3 karşılaşmada toplam 177 dakika süre verdi.
OYUNCULARINA BABA ŞEFKATİ
Italiano'nun futbolcularıyla bire bir ilgilenmesi de dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Antrenmanlar öncesinde oyuncularıyla yakından ilgilenen teknik adam, beklentilerini aktarırken aynı zamanda moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyor.
Takım ruhuna büyük önem veren Italiano'nun Midtjylland rövanşının ardından futbolcuları için "evlatlarım" ifadesini kullanması da bu yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri oldu.
CERNY YENİDEN KAZANILDI
Italiano'nun gelişiyle birlikte performansını yükselten isimlerin başında Vaclav Cerny geliyor. Göreve başlamadan önce takımdan gönderilmesi düşünülen Çekyalı futbolcu, attığı gollerle yeniden güven kazandı ve tribünlerle de barıştı.
Cerny, 10 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek 4 gole doğrudan katkı sağladı.
OLAITAN VE DJALO'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Geçen sezon eleştirilen Junior Olaitan da Italiano'nun önemli kazanımlarından biri oldu. Beninli futbolcu, dinamizmi ve mücadele gücüyle takımın değişmez isimleri arasına girerken, 10 maçta 4 asist yaptı.
Sergen Yalçın döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Tiago Djalo da Italiano'nun planında önemli bir oyuncuya dönüştü. 9 maçta görev alan Djalo, savunmadaki başarılı performansıyla Agbadou'nun önüne geçti.
BEŞİKTAŞ'IN EN ÖNEMLİ TRANSFERİ ITALIANO
Leandro Trossard, Alexander Nübel ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta Italiano'nun performansı da transferler kadar dikkat çekti.
İtalyan teknik adam ve ekibi, yaklaşık 3 aylık süreçte yaptıkları çalışmalarla yönetim ve taraftarların güvenini kazanırken, özellikle geçen sezon performanslarında ciddi düşüş yaşayan futbolcuların yeniden takıma kazandırılması Italiano'nun en önemli başarılarından biri olarak öne çıktı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon performanslarında düşüş yaşanan bazı futbolcuları hem fiziksel hem de mental açıdan yeniden ayağa kaldırırken, kısa sürede takımın çehresini değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KANAT BEKLERİ COŞTU
Italiano'nun hücum planında kanat bekleri önemli bir rol üstleniyor. Tecrübeli teknik adam, Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo'dan takım hücumdayken sürekli ceza sahasına girmelerini istiyor.
Bu anlayışın karşılığı da sahaya yansıdı. Geçen sezon Süper Lig'de yalnızca 1 asist yapan Rıdvan, sezonun başında 1 gol ve 2 asistle 3 gole katkı sağladı. Murillo ise 9 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
TAYLAN BULUT'A GÜVEN
Italiano, Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Taylan Bulut'un takımda kalmasını istedi. Sergen Yalçın döneminde 11 maçta 716 dakika süre alan genç sağ bek, Italiano'nun gelişiyle daha fazla forma şansı bulmaya başladı.
Murillo'yu bazı maçlarda dinlendiren İtalyan teknik adam, Taylan'a 3 karşılaşmada toplam 177 dakika süre verdi.
OYUNCULARINA BABA ŞEFKATİ
Italiano'nun futbolcularıyla bire bir ilgilenmesi de dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Antrenmanlar öncesinde oyuncularıyla yakından ilgilenen teknik adam, beklentilerini aktarırken aynı zamanda moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyor.
Takım ruhuna büyük önem veren Italiano'nun Midtjylland rövanşının ardından futbolcuları için "evlatlarım" ifadesini kullanması da bu yaklaşımının dikkat çeken örneklerinden biri oldu.
CERNY YENİDEN KAZANILDI
Italiano'nun gelişiyle birlikte performansını yükselten isimlerin başında Vaclav Cerny geliyor. Göreve başlamadan önce takımdan gönderilmesi düşünülen Çekyalı futbolcu, attığı gollerle yeniden güven kazandı ve tribünlerle de barıştı.
Cerny, 10 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek 4 gole doğrudan katkı sağladı.
OLAITAN VE DJALO'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Geçen sezon eleştirilen Junior Olaitan da Italiano'nun önemli kazanımlarından biri oldu. Beninli futbolcu, dinamizmi ve mücadele gücüyle takımın değişmez isimleri arasına girerken, 10 maçta 4 asist yaptı.
Sergen Yalçın döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Tiago Djalo da Italiano'nun planında önemli bir oyuncuya dönüştü. 9 maçta görev alan Djalo, savunmadaki başarılı performansıyla Agbadou'nun önüne geçti.
BEŞİKTAŞ'IN EN ÖNEMLİ TRANSFERİ ITALIANO
Leandro Trossard, Alexander Nübel ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta Italiano'nun performansı da transferler kadar dikkat çekti.
İtalyan teknik adam ve ekibi, yaklaşık 3 aylık süreçte yaptıkları çalışmalarla yönetim ve taraftarların güvenini kazanırken, özellikle geçen sezon performanslarında ciddi düşüş yaşayan futbolcuların yeniden takıma kazandırılması Italiano'nun en önemli başarılarından biri olarak öne çıktı.