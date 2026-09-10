Zalazar: 'Galatasaray çok zorlu bir takımdı'

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Sporting'de Rodrigo Zalazar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Takımının ikinci golünü frikikten kaydeden Uruguaylı futbolcu, özellikle ikinci yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirtirken attığı golün detaylarını da anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İKİNCİ YARI PERFORMANSIMIZ MUHTEŞEMDİ"
Zalazar, maça istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak kısa sürede oyuna adapte olduklarını söyledi.
Rodrigo Zalazar: "Maça biraz kötü başladık, ilk dakikalarda konsantrasyonumuz biraz eksikti, ancak takım daha sonra oyuna alıştı. Onlara biraz daha fazla zarar verebilmek için baskıyı nasıl daha iyi uygulayabileceğimizi anladık ve bence takımın ikinci yarı performansı muhteşemdi. Galibiyetten çok memnunum."
"ÇOK HIZLI OYUNCULARIMIZ VAR"
Galatasaray karşısında kanatları ve hızlı oyuncuları etkili kullandıklarını belirten Zalazar, Şampiyonlar Ligi'nde her rakibin zorlu olduğunu vurguladı.
Zalazar: "Her iki kanattan da onlara zarar verebildik, kontra ataklara çıktık ve bu onlara biraz daha zor geldi, çünkü Luís Guilherme, Suárez, Geny gibi çok hızlı oyuncularımız var… Onlar için biraz daha zordu, ama onlar da bize çok zor anlar yaşattı ve bu Şampiyonlar Ligi; karşılaştığınız her takım çok zorlu."
"GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamanın takım açısından önemine dikkat çeken Zalazar, taraftarlara da mutluluk yaşatmak istediklerini söyledi.
Zalazar: "Galibiyetle başlamak çok önemli. Takımın iyi bir dinamik yakalamak, kazanmaya devam etmek ve her hafta sonu bizi desteklemeye gelen bu insanlara sevinç yaşatmak için bu galibiyete ihtiyacı vardı."
"GOL OLACAĞINI HİSSETTİM"
Frikikten attığı golün ardından büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Zalazar, takım arkadaşlarının antrenmanlardaki baskısının kendisini geliştirdiğini dile getirdi.
Zalazar: "Golü atabileceğime çok emindim. Gerçek şu ki, çok antrenman yapıyoruz ve takım arkadaşlarımın antrenmanda bana uyguladığı baskı, çok gelişmeme yardımcı oluyor; bunun için çok mutluyum."
Zalazar, frikik golünün nasıl geliştiğini ise şu sözlerle anlattı:
Zalazar: "Frikikte topa dokunduğum andan itibaren, barajı geçerse gol olacağını biliyordum. Bu topa sert vurmak için çok uygun bir top, çünkü çok hızlı yükselip alçalıyor ve ben de ona en iyi şekilde vurmayı başardım. Gol olacağını hissettim ve çok mutluyum."
"BORGES'İN İSTEDİĞİ 16 GOLÜN İLKİNİ ATTIM"
Uruguaylı futbolcu, teknik direktörü Rui Borges'in kendisinden sezon boyunca 16 gol beklediğini belirterek, Galatasaray karşısında bu hedef doğrultusunda ilk adımı attığını söyledi.
Zalazar: "Teknik direktörüm Borges'in benden istediği 16 golün ilkini attım."
Takımının ikinci golünü frikikten kaydeden Uruguaylı futbolcu, özellikle ikinci yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirtirken attığı golün detaylarını da anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İKİNCİ YARI PERFORMANSIMIZ MUHTEŞEMDİ"
Zalazar, maça istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ancak kısa sürede oyuna adapte olduklarını söyledi.
Rodrigo Zalazar: "Maça biraz kötü başladık, ilk dakikalarda konsantrasyonumuz biraz eksikti, ancak takım daha sonra oyuna alıştı. Onlara biraz daha fazla zarar verebilmek için baskıyı nasıl daha iyi uygulayabileceğimizi anladık ve bence takımın ikinci yarı performansı muhteşemdi. Galibiyetten çok memnunum."
"ÇOK HIZLI OYUNCULARIMIZ VAR"
Galatasaray karşısında kanatları ve hızlı oyuncuları etkili kullandıklarını belirten Zalazar, Şampiyonlar Ligi'nde her rakibin zorlu olduğunu vurguladı.
Zalazar: "Her iki kanattan da onlara zarar verebildik, kontra ataklara çıktık ve bu onlara biraz daha zor geldi, çünkü Luís Guilherme, Suárez, Geny gibi çok hızlı oyuncularımız var… Onlar için biraz daha zordu, ama onlar da bize çok zor anlar yaşattı ve bu Şampiyonlar Ligi; karşılaştığınız her takım çok zorlu."
"GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamanın takım açısından önemine dikkat çeken Zalazar, taraftarlara da mutluluk yaşatmak istediklerini söyledi.
Zalazar: "Galibiyetle başlamak çok önemli. Takımın iyi bir dinamik yakalamak, kazanmaya devam etmek ve her hafta sonu bizi desteklemeye gelen bu insanlara sevinç yaşatmak için bu galibiyete ihtiyacı vardı."
"GOL OLACAĞINI HİSSETTİM"
Frikikten attığı golün ardından büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Zalazar, takım arkadaşlarının antrenmanlardaki baskısının kendisini geliştirdiğini dile getirdi.
Zalazar: "Golü atabileceğime çok emindim. Gerçek şu ki, çok antrenman yapıyoruz ve takım arkadaşlarımın antrenmanda bana uyguladığı baskı, çok gelişmeme yardımcı oluyor; bunun için çok mutluyum."
Zalazar, frikik golünün nasıl geliştiğini ise şu sözlerle anlattı:
Zalazar: "Frikikte topa dokunduğum andan itibaren, barajı geçerse gol olacağını biliyordum. Bu topa sert vurmak için çok uygun bir top, çünkü çok hızlı yükselip alçalıyor ve ben de ona en iyi şekilde vurmayı başardım. Gol olacağını hissettim ve çok mutluyum."
"BORGES'İN İSTEDİĞİ 16 GOLÜN İLKİNİ ATTIM"
Uruguaylı futbolcu, teknik direktörü Rui Borges'in kendisinden sezon boyunca 16 gol beklediğini belirterek, Galatasaray karşısında bu hedef doğrultusunda ilk adımı attığını söyledi.
Zalazar: "Teknik direktörüm Borges'in benden istediği 16 golün ilkini attım."