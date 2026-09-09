Arjantin'de yeni kaptan Romero

Arjantin Milli Takımı'nda yeni kaptan Cristante Romero oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TYC Sports'ta yer alan habere göre, Lionel Messi ve Nicolas Otamendi gibi isimlerin milli takım kariyerlerini noktalamasının ardından Arjantin'in yeni kaptanı 28 yaşındaki Romero olacak.
Romero kararının bizzat teknik direktör Lionel Scaloni tarafından verildiği belirtildi.
Arjantin Milli Takımı ile 58 maça çıkan Romero, daha önce 3 kez kaptanlık bandını takmıştı. Romero'nun sahaya 3 kez kaptan çıktığı maçlarda da teknik direktör Lionel Scaloni'ydi.
27 yaşındaki oyuncu, Arjantin ile 58 maçta savunma performansıyla birlikte 4 kez de gol sevinci yaşadı.
Romero kararının bizzat teknik direktör Lionel Scaloni tarafından verildiği belirtildi.
Arjantin Milli Takımı ile 58 maça çıkan Romero, daha önce 3 kez kaptanlık bandını takmıştı. Romero'nun sahaya 3 kez kaptan çıktığı maçlarda da teknik direktör Lionel Scaloni'ydi.
27 yaşındaki oyuncu, Arjantin ile 58 maçta savunma performansıyla birlikte 4 kez de gol sevinci yaşadı.