Yalçın Kayan:' Kötü gidişatı düzelteceğiz!'

Samsunspor orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, Süper Lig'in 5'inci haftasında 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak Çorum FK karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayan, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek Çorum FK karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.
"Çorum FK maçına 3 puan için çıkıyoruz. İç sahadaki ilk maç Göztepe maçı talihsiz bir şekilde 3-3 bitti. İkinci maç Fenerbahçe maçında istediğimiz sonucu elde edemedik. Bu maç ise tekrardan iyi performans verip, 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz."
"KÖTÜ GİDİŞİ DÜZELTMEK İSTİYORUZ"
Çorum FK'nın iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın Kayan, rakiplerini yakından takip ettiğini ifade etti.
"Bu hafta Çorum FK ile karşılaşacağız. İyi bir takım ve iyi bir yapılanmaları var. Maçlarını da izledim ve hocaları da eskiden çalıştığım Arda Turan'ın yardımcısıydı. Oynatmaya çalışan bir teknik direktör. İyi de bir performans veriyorlar. Biz kendi evimizde oynayacağız. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Kocaelispor maçında iyi oynayıp, iyi bir skor elde edemedik. İstemediğimiz bir sonuç elde ettik. Evimizdeki Çorum FK maçında iyi oynayıp, kötü gidişi düzeltmek istiyoruz."
"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"
Takımdaki sakatlıklara da değinen Kayan, sahaya çıkan her oyuncunun elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyledi.
"Sakatlık, önüne geçemeyeceğimiz bir durum. Bu da bizim başımıza geldi. Diğer takımlarda da oluyor. Şu anda fazla eksiğimiz olduğu görünebilir ama son maçta gösterdik. Herkes elinden gelenden daha fazla mücadele etti. Son maçta iyi oynadık. Özellikle ilk yarıda net gol fırsatları yakaladık. Atabilseydik belki de 3 puanı alacaktır ve kimse de bir şey diyemeyecekti. Sahada kim oynuyorsa hangi mevki fark etmez, elimizden geleni yapacağız ve kazanmak için sahada olacağız."
"Çorum FK maçına 3 puan için çıkıyoruz. İç sahadaki ilk maç Göztepe maçı talihsiz bir şekilde 3-3 bitti. İkinci maç Fenerbahçe maçında istediğimiz sonucu elde edemedik. Bu maç ise tekrardan iyi performans verip, 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz."
"KÖTÜ GİDİŞİ DÜZELTMEK İSTİYORUZ"
Çorum FK'nın iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın Kayan, rakiplerini yakından takip ettiğini ifade etti.
"Bu hafta Çorum FK ile karşılaşacağız. İyi bir takım ve iyi bir yapılanmaları var. Maçlarını da izledim ve hocaları da eskiden çalıştığım Arda Turan'ın yardımcısıydı. Oynatmaya çalışan bir teknik direktör. İyi de bir performans veriyorlar. Biz kendi evimizde oynayacağız. Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Kocaelispor maçında iyi oynayıp, iyi bir skor elde edemedik. İstemediğimiz bir sonuç elde ettik. Evimizdeki Çorum FK maçında iyi oynayıp, kötü gidişi düzeltmek istiyoruz."
"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"
Takımdaki sakatlıklara da değinen Kayan, sahaya çıkan her oyuncunun elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyledi.
"Sakatlık, önüne geçemeyeceğimiz bir durum. Bu da bizim başımıza geldi. Diğer takımlarda da oluyor. Şu anda fazla eksiğimiz olduğu görünebilir ama son maçta gösterdik. Herkes elinden gelenden daha fazla mücadele etti. Son maçta iyi oynadık. Özellikle ilk yarıda net gol fırsatları yakaladık. Atabilseydik belki de 3 puanı alacaktır ve kimse de bir şey diyemeyecekti. Sahada kim oynuyorsa hangi mevki fark etmez, elimizden geleni yapacağız ve kazanmak için sahada olacağız."