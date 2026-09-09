Fenerbahçe'nin Roma ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında hücum planının merkezinde Mason Greenwood yer alacak. İsmail Kartal'ın İngiliz oyuncuya sahada büyük bir özgürlük tanıması ve sarı-lacivertlilerin ataklarını yönlendirme görevi vermesi planlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Asensio'nun sakatlığı ve Lukaku'nun henüz hazır hale gelememesi nedeniyle Greenwood'un Roma karşısında Fenerbahçe'nin en önemli hücum kozu olacağı belirtildi.
KARTAL GREENWOOD'LA ÖZEL İLGİLENİYOR
İsmail Kartal'ın Roma maçı öncesinde 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edildi. Deneyimli teknik adamın Greenwood'u yalnızca taktik açıdan hazırlamadığı, oyuncusuna duyduğu güveni anlatarak öz güvenini de yükseltmeye çalıştığı aktarıldı.
Greenwood'un mücadelede sağ kanatta veya forvet arkasında görev yapması bekleniyor. İsmail Kartal'ın son taktik idmanın ardından bu konudaki kararını vereceği belirtildi.
Ancak İngiliz futbolcunun hangi pozisyonda görev yaparsa yapsın sahada serbest hareket edeceği ve Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarını yönlendireceği ifade edildi.
GASPERINI ONU TRANSFER ETMEK İSTEMİŞTİ
Mason Greenwood, yaz transfer döneminde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin kadrosunda görmek istediği futbolculardan biriydi. Ancak İngiliz oyuncu Fenerbahçe'yi tercih etti.
Seçim öncesinde başkan adayı Hakan Safi, Greenwood ile her konuda anlaştığını açıklamış ancak seçimi kaybetmişti. Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ise taraftarların transferini istediği İngiliz futbolcuya imza attırmıştı.
Böylece Gasperini'nin transfer etmek istediği Greenwood, Roma karşısında bu kez rakip olarak sahaya çıkacak.
LYON VE STURM GRAZ'A GOL ATTI
Greenwood, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Lyon ve Sturm Graz karşısında birer gol kaydetti. İngiliz futbolcunun Roma karşısında da Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.
KARTAL GREENWOOD'LA ÖZEL İLGİLENİYOR
İsmail Kartal'ın Roma maçı öncesinde 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edildi. Deneyimli teknik adamın Greenwood'u yalnızca taktik açıdan hazırlamadığı, oyuncusuna duyduğu güveni anlatarak öz güvenini de yükseltmeye çalıştığı aktarıldı.
Greenwood'un mücadelede sağ kanatta veya forvet arkasında görev yapması bekleniyor. İsmail Kartal'ın son taktik idmanın ardından bu konudaki kararını vereceği belirtildi.
Ancak İngiliz futbolcunun hangi pozisyonda görev yaparsa yapsın sahada serbest hareket edeceği ve Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarını yönlendireceği ifade edildi.
GASPERINI ONU TRANSFER ETMEK İSTEMİŞTİ
Mason Greenwood, yaz transfer döneminde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin kadrosunda görmek istediği futbolculardan biriydi. Ancak İngiliz oyuncu Fenerbahçe'yi tercih etti.
Seçim öncesinde başkan adayı Hakan Safi, Greenwood ile her konuda anlaştığını açıklamış ancak seçimi kaybetmişti. Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ise taraftarların transferini istediği İngiliz futbolcuya imza attırmıştı.
Böylece Gasperini'nin transfer etmek istediği Greenwood, Roma karşısında bu kez rakip olarak sahaya çıkacak.
LYON VE STURM GRAZ'A GOL ATTI
Greenwood, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Lyon ve Sturm Graz karşısında birer gol kaydetti. İngiliz futbolcunun Roma karşısında da Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.