Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru

Beşiktaş, 26 Kasım'da Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Gürcistan'ın Batum kentinde oynanması planına itiraz etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlı yönetim, karşılaşmanın İstanbul'da oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN İSTANBUL TALEBİ
Daha önce Batum'da oynanması planlanan mücadele için Beşiktaş yönetimi UEFA'ya itirazını iletti.
Siyah-beyazlı kulüp, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının İstanbul'da oynanmasını talep etti.
BEŞİKTAŞ'TAN İSTANBUL TALEBİ
Daha önce Batum'da oynanması planlanan mücadele için Beşiktaş yönetimi UEFA'ya itirazını iletti.
Siyah-beyazlı kulüp, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının İstanbul'da oynanmasını talep etti.