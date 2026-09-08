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Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru

Beşiktaş yönetimi, 26 Kasım'da Hapoel Tel Aviv ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Gürcistan'ın Batum kentinde yapılması planına itiraz etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 15:35
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru
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Beşiktaş, 26 Kasım'da Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Gürcistan'ın Batum kentinde oynanması planına itiraz etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlı yönetim, karşılaşmanın İstanbul'da oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN İSTANBUL TALEBİ

Daha önce Batum'da oynanması planlanan mücadele için Beşiktaş yönetimi UEFA'ya itirazını iletti.

Siyah-beyazlı kulüp, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının İstanbul'da oynanmasını talep etti.





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