Los Angeles Lakers'ın yeni guardı Collin Sexton, takımdaki ilk sezonuna başlamaya hazır olduğunu ve Lakers formasıyla şampiyonluk mücadelesi vermenin heyecanını yaşadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN LA'e konuşan Sexton'a, serbest oyuncu döneminde neden Lakers'ı tercih ettiği soruldu.
"Her şeyden önce kazanma fırsatı, büyük bir sahnede yer almak ve gelip galibiyetlere katkı sağlayabileceğim bir durumda bulunmak diyebilirim," diyen Sexton, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önce farklı takımlarda oynadım ve oralarda işler çok daha zordu. Elbette kazanma isteği her zaman vardı. Ancak NBA'de kazanmak gerçekten zor. Her gece en iyilerin en iyilerine karşı oynuyoruz. Dolayısıyla bu sahnede yer almak, her gün galibiyetlere etki edebilmek ve sahip olduğum özellikleri takıma yansıtmak benim için önemli. Buraya çok iyi uyduğumu düşünüyorum."
Utah Jazz döneminde Walker Kessler ile birlikte forma giyen Sexton, genç uzunun Lakers'a pota koruma konusunda önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Deneyimli oyuncu ayrıca Kessler'ın hücum repertuvarını geliştirmek için yaptığı çalışmalara da dikkat çekti.
Röportajda Luka Doncic'in bir grup Lakers oyuncusunu bir haftalık antrenman ve takım içi kaynaşma programı için Slovenya'ya götürmesi de gündeme geldi. Sexton, bu organizasyonun Doncic'in nasıl bir lider olduğunu gösterdiğini söyledi.
"Bu, bizim açımızdan daha çok takım olma ve bağ kurma gezisiydi," diyen Sexton, "Birbirimize alışmak ve yalnızca ABD'de değil, farklı bir yerde de birlikte çalışmak istedik. Luka'nın bizi kendi kültürüyle tanıştırması ve böyle bir organizasyon yapması onun gerçek bir lider olduğunu gösteriyor. Bu sezon üstlenmek istediği rol de bu; takımın lideri olmak istiyor," ifadelerini kullandı.
"Her şeyden önce kazanma fırsatı, büyük bir sahnede yer almak ve gelip galibiyetlere katkı sağlayabileceğim bir durumda bulunmak diyebilirim," diyen Sexton, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha önce farklı takımlarda oynadım ve oralarda işler çok daha zordu. Elbette kazanma isteği her zaman vardı. Ancak NBA'de kazanmak gerçekten zor. Her gece en iyilerin en iyilerine karşı oynuyoruz. Dolayısıyla bu sahnede yer almak, her gün galibiyetlere etki edebilmek ve sahip olduğum özellikleri takıma yansıtmak benim için önemli. Buraya çok iyi uyduğumu düşünüyorum."
Utah Jazz döneminde Walker Kessler ile birlikte forma giyen Sexton, genç uzunun Lakers'a pota koruma konusunda önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Deneyimli oyuncu ayrıca Kessler'ın hücum repertuvarını geliştirmek için yaptığı çalışmalara da dikkat çekti.
Röportajda Luka Doncic'in bir grup Lakers oyuncusunu bir haftalık antrenman ve takım içi kaynaşma programı için Slovenya'ya götürmesi de gündeme geldi. Sexton, bu organizasyonun Doncic'in nasıl bir lider olduğunu gösterdiğini söyledi.
"Bu, bizim açımızdan daha çok takım olma ve bağ kurma gezisiydi," diyen Sexton, "Birbirimize alışmak ve yalnızca ABD'de değil, farklı bir yerde de birlikte çalışmak istedik. Luka'nın bizi kendi kültürüyle tanıştırması ve böyle bir organizasyon yapması onun gerçek bir lider olduğunu gösteriyor. Bu sezon üstlenmek istediği rol de bu; takımın lideri olmak istiyor," ifadelerini kullandı.