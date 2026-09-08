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Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
1-0
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Getafe-Celta Vigo
1-1
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
2-3
07 Eylül
Cagliari-Lecce
1-0
07 Eylül
Udinese-Lazio
1-2
07 Eylül
Estoril-Arouca
0-0

Lazio'nun kusursuz serisi devam ediyor!

İtalya Serie A'nın üçüncü haftasında Lazio, konuk olduğu Udinese'yi 2-1 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 00:38 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 02:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lazio'nun kusursuz serisi devam ediyor!
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İtalya Serie A'nın 3. haftasında Udinese, Lazio'yu konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bluenergy Stadyumu'nda oynanan kapanış maçını Lazio 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Udinese'nin golü 49. dakikada Jesper Karlström'den geldi.

Lazio'ya üç puanı getiren golleri ise 75'te Davide Frattesi ve 88'de Albert Gudmundsson kaydetti.

Bu galibiyetle beraber Lazio, ligde üç maç sonunda namağlup yoluna devam etti ve haftayı 9 puanla 3. sırada bitirdi. Udinese ise 4 puanla 11. basamakta yer aldı.

Gelecek hafta Udinese Inter deplasmanına giderken, Lazio ise sahasında Milan ile karşılaşacak.

Öte yandan günün bir diğer Serie A maçında Cagliari, konuk ettiği Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

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