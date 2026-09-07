Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Eylül 2026

Süper Lig'de 7 Eylül Pazartesi günü iki karşılaşma oynanacak. İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.

20.00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: beIN Sports 1

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: beIN Sports 2

Bu karşılaşmalarla Trendyol Süper Lig'in 4. hafta programındaki son maçlar tamamlanacak.

Bugün 1. Lig'de hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig'de günün programında dört karşılaşma bulunuyor:

17.00 İstanbulspor - Iğdır FK: TRT Türk

17.00 Esenler Erokspor - Kayserispor: TRT Spor

20.00 Manisa FK - Bursaspor: TRT Spor

20.00 Mardin 1969 Spor - Bodrum FK: TRT Kürdi

Özellikle 17.00'de başlayacak İstanbulspor-Iğdır FK ve Esenler Erokspor-Kayserispor karşılaşmaları günün erken saatlerindeki futbol seçenekleri arasında yer alıyor.

Bugün Avrupa'da hangi maçlar var?

İtalya Serie A'da iki maç oynanacak. Cagliari-Lecce karşılaşması saat 19.30'da, Udinese-Lazio mücadelesi ise 21.45'te başlayacak. Udinese-Lazio maçı S Sport ekranlarından yayınlanacak.

İspanya La Liga'da günün programında iki karşılaşma öne çıkıyor. Getafe-Celta Vigo saat 20.00'de S Sport'ta başlayacak. Elche-Real Sociedad ise 22.30'da yine S Sport ekranlarında olacak.

Fransa Ligue 2'de ise Nantes-Nancy karşılaşması saat 21.45'te beIN Sports 4'ten yayınlanacak.

Türkiye'nin bugün maçı var mı?

Evet. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 7 Eylül Pazartesi günü FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Porto Riko ile karşılaşacak. Mücadele Berlin'de oynanacak ve Türkiye saatiyle 12.30'da başlayacak.

Porto Riko-Türkiye maçı TRT Spor ve S Sport Plus'tan takip edilebilecek.

Karşılaşma, Türkiye'nin turnuvadaki grup aşamasının son maçı olması nedeniyle günün öne çıkan spor karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

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