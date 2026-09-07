Haber Tarihi: 07 Eylül 2026 16:58 -
Güncelleme Tarihi:
07 Eylül 2026 16:58
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Eylül 2026
Bugün (7 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 7 Eylül maç takvimi
7 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 7 Eylül Pazartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
7 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 7 Eylül maç takvimi
7 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Süper Lig'de 7 Eylül Pazartesi günü iki karşılaşma oynanacak. İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.20.00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: beIN Sports 120.00 Göztepe - Gaziantep FK: beIN Sports 2Bu karşılaşmalarla Trendyol Süper Lig'in 4. hafta programındaki son maçlar tamamlanacak.Bugün 1. Lig'de hangi maçlar var?Trendyol 1. Lig'de günün programında dört karşılaşma bulunuyor:17.00 İstanbulspor - Iğdır FK: TRT Türk17.00 Esenler Erokspor - Kayserispor: TRT Spor20.00 Manisa FK - Bursaspor: TRT Spor20.00 Mardin 1969 Spor - Bodrum FK: TRT KürdiÖzellikle 17.00'de başlayacak İstanbulspor-Iğdır FK ve Esenler Erokspor-Kayserispor karşılaşmaları günün erken saatlerindeki futbol seçenekleri arasında yer alıyor.
Bugün Avrupa'da hangi maçlar var?İtalya Serie A'da iki maç oynanacak. Cagliari-Lecce karşılaşması saat 19.30'da, Udinese-Lazio mücadelesi ise 21.45'te başlayacak. Udinese-Lazio maçı S Sport ekranlarından yayınlanacak.İspanya La Liga'da günün programında iki karşılaşma öne çıkıyor. Getafe-Celta Vigo saat 20.00'de S Sport'ta başlayacak. Elche-Real Sociedad ise 22.30'da yine S Sport ekranlarında olacak.Fransa Ligue 2'de ise Nantes-Nancy karşılaşması saat 21.45'te beIN Sports 4'ten yayınlanacak.Türkiye'nin bugün maçı var mı?Evet. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 7 Eylül Pazartesi günü FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Porto Riko ile karşılaşacak. Mücadele Berlin'de oynanacak ve Türkiye saatiyle 12.30'da başlayacak.Porto Riko-Türkiye maçı TRT Spor ve S Sport Plus'tan takip edilebilecek.Karşılaşma, Türkiye'nin turnuvadaki grup aşamasının son maçı olması nedeniyle günün öne çıkan spor karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.
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