07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
20:00
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
17:00
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
17:00
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
20:00
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
20:00
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
20:00
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
22:30
07 Eylül
Cagliari-Lecce
19:30
07 Eylül
Udinese-Lazio
21:45
07 Eylül
Estoril-Arouca
22:15

Serdal Adalı, primi 1,5 milyon Euro'ya çıkardı, Orkun Kökçü itiraz etti!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbi zaferinin ardından soyunma odasında açıkladığı prim miktarı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 10:00
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı, primi 1,5 milyon Euro'ya çıkardı, Orkun Kökçü itiraz etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasına inerek takımı kutlayan başkan Serdal Adalı takıma prim jestinde bulunurken siyah beyazlı futbolculara dağıtılacak rakam belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir sezon sonra gelen derbi zaferinin ardından Adalı'nın primi ilk olarak 1 milyon Euro olarak açıkladığı oyuncuların alkışlarla verdiği karşılığın ardından rakamın 1.5 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

ORKUN KÖKÇÜ '1 YETERLi' DEDi 1.5 MiLYON EURO'YA iTiRAZ ETTi

Ancak kaptan Orkun Kökçü'nün 1.5 milyon Euro'ya itiraz ederek "1 milyon Euro yeterli" demesinin ardından primin ilk açıklanan rakamda kaldığı ifade edildi. Bunun üzerine oyunculara yaklaşık 56 milyon 250 bin TL dağıtılacak.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.