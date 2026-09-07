06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
2-2
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Tarih diyor ki; 'Zor dostum zor'

İlk 4 haftada 2 kez mağlup olan Fenerbahçe, lig tarihinde daha önce 5 kez benzer senaryolarla sezona başladı, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 09:01
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Tarih diyor ki; 'Zor dostum zor'
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Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig'in ilk 4 haftasında yaşanan kayıplar sonrası yeniden umutsuzluğa kapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanarya, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sezona başlarken lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Bu tablo, kulüp tarihindeki kötü başlangıçları hatırlattı. Arşivlere bakıldığında sarı-lacivertliler, ligde ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı.

1971-72 ve 2016-17'de üçüncülük, 1965-66'da dördüncülük, 1987-88'de sekizincilik, 2018-19'da ise altıncılık elde edildi.

İSMAİL KARTAL'A GÜVEN KAYBOLDU

Cocu yönetimindeki 2018-19 sezonu 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle en kötü başlangıç olarak hafızalara kazındı. Gelen noktada zirve yarışında kalabilmesi için Kanarya'nın önünde zor bir yolculuk var. Teknik Direktör İsmail Kartal'a olan güven de kayboldu.

Özellikle Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü 11 ve hamleleriyle eleştirilerin hedefi oldu. Orta sahadaki görev dağılımı belirsizdi, üstünlüğü rakibe verdi.

Sonuç olarak taraftar mutsuz, umutları tükenme noktasında. 





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