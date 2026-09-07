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Stephen Curry'nin devam eden diz sorunu endişe yaratıyor

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin sağ dizindeki problemin yeni sezonda da yakından takip edilmesi ve 38 yaşındaki oyuncunun özel bir programla idare edilmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Stephen Curry'nin devam eden diz sorunu endişe yaratıyor
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Golden State Warriors yaklaşan sezona hazırlanırken Stephen Curry'nin sağ dizindeki problem, takım adına takip edilmesi gereken konulardan biri olmayı sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 38 yaşındaki yıldız guard, geçtiğimiz sezon halk arasında "koşucu dizi" olarak bilinen patellofemoral ağrı sendromu nedeniyle önemli sayıda maç kaçırmıştı.

Curry'nin bu probleme rağmen oynamayı sürdürmesi beklenirken NBC Sports Bay Area'dan Monte Poole, dizindeki rahatsızlığı kontrol altında tutmanın artık yıldız oyuncunun günlük çalışma düzeninin bir parçası olacağını belirtti.

"Diz konusunda en azından bir miktar endişe devam ediyor. Bana söylenene göre bu sorun kontrol altında tutulabilir ancak sürekli olarak idare edilmesi gerekiyor. Bu da Steph için yeni bir durum. İnsanlar her zaman onun ligin kondisyon seviyesi en yüksek oyuncusu olduğunu söyler ancak şimdi dizini de korumak zorunda."

"Sanırım nasıl sonuçlanacağını zamanla göreceğiz. Anladığım kadarıyla kendisi ve antrenörleri, bu sorunun etrafından dolaşabilmek ve dizinin istediği kadar iyi durumda olmaması ihtimaline karşı destek sağlayabilmek için bazı yöntemler geliştirdi. Sonucun nasıl olacağını merak ediyorum fakat Steph, sahaya çıkıp 70'in üzerinde maç oynayabileceğinden oldukça emin görünüyor."

Yaşanan endişeye rağmen Curry, dizinin kendisine önemli bir iş yükünü kaldırma ve sezon boyunca 70'ten fazla maçta forma giyme imkânı vereceğine inanıyor.

Ancak yıldız oyuncunun sağlığı, Golden State'teki geleceğiyle ilgili tek soru işareti değil. Kısa süre önce sözleşme uzatmaya uygun hâle gelen Curry için tarafların yeni bir anlaşmayı sonuçlandırmak adına acele etmediği belirtiliyor.

Curry, NBA kariyeri boyunca formasını giydiği tek takım olan Warriors'a bağlılığını koruduğunu açıkça dile getirirken sözleşme uzatma görüşmeleri için kesin bir takvim belirlemedi.

Curry konuyla ilgili, "Bunu doğru zamanda çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

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