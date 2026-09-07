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Nicolas Raskin'den Rıdvan Yılmaz'a tebrik

Beşiktaş'ın transferinden son anda vazgeçtiği Nicolas Raskin, Fenerbahçe'ye gol atan eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ı "Seninle gurur duyuyorum" sözleriyle kutladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 12:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Nicolas Raskin'den Rıdvan Yılmaz'a tebrik
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Beşiktaş'ta transferi son anda yatan Nicolas Raskin, Fenerbahçe'ye attığı golden ötürü Rıdvan Yılmaz'ı kutladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçikalı orta saha, Glasgow Rangers'tan eski takım arkadaşının gönderisine şu yorumu yaptı: "Olala Rıdvan. Seninle gurur duyuyorum."

Beşiktaş yönetiminin ocak döneminde Raskin için İskoç ekibinin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor.







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