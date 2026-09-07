Nicolas Raskin'den Rıdvan Yılmaz'a tebrik

Beşiktaş'ta transferi son anda yatan Nicolas Raskin, Fenerbahçe'ye attığı golden ötürü Rıdvan Yılmaz'ı kutladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçikalı orta saha, Glasgow Rangers'tan eski takım arkadaşının gönderisine şu yorumu yaptı: "Olala Rıdvan. Seninle gurur duyuyorum."
Beşiktaş yönetiminin ocak döneminde Raskin için İskoç ekibinin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor.
Beşiktaş yönetiminin ocak döneminde Raskin için İskoç ekibinin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor.