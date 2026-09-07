06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
5-0
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-0
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
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Antalyaspor-Sivasspor
1-2
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
4-3
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Hamburger SV-Mainz 05
0-5
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E. Frankfurt-Augsburg
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Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
5-2
06 Eylül
Malaga-Levante
0-0
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
1-1
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
1-1
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
2-3

Galatasaray'da Ismail Jakobs sevinci

Galatasaray'da sol bek Ismail Jakobs'un özellikle hücumdaki performansı fark yarattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 08:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Ismail Jakobs sevinci
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Galatasaray'da sol bekte inişli çıkışlı bir performans sergileyen Ismail Jakobs, bu sezona oldukça iyi başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir karşısında 1 asist kaydeden Senegalli, 32 kilometrelik hıza da çıkarak mücadelenin en süratli ismi oldu.

Eren Elmalı'nın önünde formanın 1 numaralı ismi olan Jakobs, bu sezon hücumda da fark yaratıyor.

27 yaşındaki Jakobs, bu sezon Süper Lig'de oynanan 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.  



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