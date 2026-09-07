Galatasaray'da Ismail Jakobs sevinci

Galatasaray'da sol bekte inişli çıkışlı bir performans sergileyen Ismail Jakobs, bu sezona oldukça iyi başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir karşısında 1 asist kaydeden Senegalli, 32 kilometrelik hıza da çıkarak mücadelenin en süratli ismi oldu.
Eren Elmalı'nın önünde formanın 1 numaralı ismi olan Jakobs, bu sezon hücumda da fark yaratıyor.
27 yaşındaki Jakobs, bu sezon Süper Lig'de oynanan 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.
Eren Elmalı'nın önünde formanın 1 numaralı ismi olan Jakobs, bu sezon hücumda da fark yaratıyor.
27 yaşındaki Jakobs, bu sezon Süper Lig'de oynanan 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.