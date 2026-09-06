İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Londra derbisi oynandı! Arsenal ile Chelsea, Emirates'te karşı karşıya geldi. Arsenal, maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chelsea, 2. dakikada yeni transferlerinden Morgan Rogers ile Arsenal deplasmanında 1-0 öne geçti.
Arsenal, bu gole 25. dakikada Kai Havertz ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Arsenal, 50 .dakikada Martin Odegaard'ın golüyle 2-1 öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Bu sezon ilk kez kaybeden Chelsea ise ligde 6 puanda kaldı.
Arsenal, ligde gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Chelsea, Hull City'yi ağırlayacak.
Arsenal, bu gole 25. dakikada Kai Havertz ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Arsenal, 50 .dakikada Martin Odegaard'ın golüyle 2-1 öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Bu sezon ilk kez kaybeden Chelsea ise ligde 6 puanda kaldı.
Arsenal, ligde gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Chelsea, Hull City'yi ağırlayacak.
🔵 Morgan Rogers, Londra derbisinde perdeyi açtı! pic.twitter.com/sFIwP2u58j
— Sporx (@sporx) September 6, 2026
Arsenal, Chelsea karşısında 1-0'dan geri döndü! pic.twitter.com/Dr6jwSdMEe https://t.co/QgWXiowqp0
— Sporx (@sporx) September 6, 2026