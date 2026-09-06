06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
3-056'
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
1-057'
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
2-2
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
3-0
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Antalyaspor-Sivasspor
1-155'
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
3-359'
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
1-255'
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Hamburger SV-Mainz 05
0-5
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
1-4
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Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
2-1
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-5
06 Eylül
Alaves-Osasuna
4-284'
06 Eylül
Malaga-Levante
0-088'
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
22:00
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-2
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
2-2
06 Eylül
Juventus-AC Milan
21:45
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
21:45

Arsenal, Chelsea derbisinde geri döndü

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisinde Arsenal, 1-0 geriye düştüğü maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 20:28 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 20:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Chelsea derbisinde geri döndü
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Londra derbisi oynandı! Arsenal ile Chelsea, Emirates'te karşı karşıya geldi. Arsenal, maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chelsea, 2. dakikada yeni transferlerinden Morgan Rogers ile Arsenal deplasmanında 1-0 öne geçti.

Arsenal, bu gole 25. dakikada Kai Havertz ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Arsenal, 50 .dakikada Martin Odegaard'ın golüyle 2-1 öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Bu sezon ilk kez kaybeden Chelsea ise ligde 6 puanda kaldı.

Arsenal, ligde gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Chelsea, Hull City'yi ağırlayacak.

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