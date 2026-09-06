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Malaga-Levante
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Eyüpspor'da Çorum yenilgisi sonrası itiraf!

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Arca Çorum FK karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 19:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'da Çorum yenilgisi sonrası itiraf!
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'ye 3-0 yenilen Eyüpspor'da yardımcı antrenör Erman Kılıç, "Dersimize hafta içi çok iyi çalışmıştık ama bugün çalıştığımız ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK'yi iyi analiz ettiklerini, müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Çorum FK'nin iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Kılıç, "Geçen hafta aldıkları mağlubiyetten dolayı da kendi taraftarı önünde bir reaksiyon vereceğini biliyorduk. Dersimize hafta içi çok iyi çalışmıştık ama bugün çalıştığımız ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık." diye konuştu.

Maçta 2 net gol pozisyonu yakaladıklarını dile getiren Kılıç, "Belki bir tanesini yapabilseydik, oyun son 15 dakika daha farklı yere evrilecekti. Daha iyi çalışıp haftaya Çaykur Rizespor maçından inşallah galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





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