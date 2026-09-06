Acun Ilıcalı'nın loca kullanmına yine engel

Aziz Yıldırım yönetimi, cumartesi akşamı oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Acun Ilıcalı'nın locayı kullanmasını bir kez daha engelledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibiyle önlem alan yönetim, adli makamlarla birlikte mahkeme kararını uygulamak üzere locaya gelenlerin maç seyretmesine engel oldu.
Mahkeme kararına rağmen daha önce tahrip edildiği belirtilen locanın yine kullanılamaz durumda bırakıldığı öne sürüldü.
Mahkemeden ikinci ret kararı!
Öte yandan Aziz Yıldırım yönetiminin hafta içerisinde mahkemeye yaptığı yeni başvurunun da reddedildiği öğrenildi. Böylece yönetim, loca konusunda ikinci kez ret kararı aldı.
Mahkeme kararına rağmen daha önce tahrip edildiği belirtilen locanın yine kullanılamaz durumda bırakıldığı öne sürüldü.
Mahkemeden ikinci ret kararı!
Öte yandan Aziz Yıldırım yönetiminin hafta içerisinde mahkemeye yaptığı yeni başvurunun da reddedildiği öğrenildi. Böylece yönetim, loca konusunda ikinci kez ret kararı aldı.