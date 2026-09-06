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Acun Ilıcalı'nın loca kullanmına yine engel

Aziz Yıldırım yönetimi, Acun Ilıcalı'nın locasını kullanmasına engel oldu. 20 kişilik güvenlik ekibi locanın önünde bekletildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 13:52 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 14:07
Haber: Sporx.com
Acun Ilıcalı'nın loca kullanmına yine engel
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Aziz Yıldırım yönetimi, cumartesi akşamı oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Acun Ilıcalı'nın locayı kullanmasını bir kez daha engelledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibiyle önlem alan yönetim, adli makamlarla birlikte mahkeme kararını uygulamak üzere locaya gelenlerin maç seyretmesine engel oldu.

Mahkeme kararına rağmen daha önce tahrip edildiği belirtilen locanın yine kullanılamaz durumda bırakıldığı öne sürüldü.

Mahkemeden ikinci ret kararı!

Öte yandan Aziz Yıldırım yönetiminin hafta içerisinde mahkemeye yaptığı yeni başvurunun da reddedildiği öğrenildi. Böylece yönetim, loca konusunda ikinci kez ret kararı aldı.





















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