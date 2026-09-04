Hull City - Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Hull City - Aston Villa maçı canlı izle şifresiz

İngiltere Premier Lig'de bu hafta Hull City ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 3 canlı izle, beIN Sports 3 şifresiz" araması yapıyor. Hull City - Aston Villa maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Hull City - Aston Villa maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 3 ve TOD üzerinden erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İngiltere Premier Lig'de Hull City, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Hull City - Aston Villa maçı beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Hull City - Aston Villa maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.