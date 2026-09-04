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Hull City - Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Hull City - Aston Villa maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 04 Eylül 2026 19:33 -
Güncelleme Tarihi:
04 Eylül 2026 19:33
Hull City - Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Hull City - Aston Villa maçı canlı izle şifresiz
Hull City - Aston Villa maçını ücretsiz beIN Sports 3 izle | Hull City - Aston Villa maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 3'ten canlı izlenebilecek olan Hull City - Aston Villa maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hull City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hull City - Aston Villa maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Hull City ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 3 canlı izle, beIN Sports 3 şifresiz" araması yapıyor. Hull City - Aston Villa maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
HULL CITY - ASTON VILLA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLEHull City - Aston Villa maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 3 ve TOD üzerinden erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.HULL CITY - ASTON VILLA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZHULL CITY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?İngiltere Premier Lig'de Hull City, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Hull City - Aston Villa maçı beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.HULL CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Hull City - Aston Villa maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
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