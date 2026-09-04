Haber Tarihi: 04 Eylül 2026 10:58 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 10:58

Mauro Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu?

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz hiçbir kulüple resmi anlaşma sağlamayan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin futbolu bırakıp bırakmadığı ve emeklilik kararı alıp almadığı spor camiasında büyük bir merak konusu haline geldi. Icardi'nin menajeri Letterio Pino ise Icardi'nin Seria A'ya gidebileceğini açıkladı. Peki, Mauro Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu?

Mauro Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu?
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyer yolculuğu merak ediliyor. Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği başarılı performansın ardından Galatasaray kariyerine veda eden ve Avrupa'da transfer döneminin resmen tamamlanmasıyla birlikte yeşil sahalara veda edip etmeyeceği tartışılan Mauro Icardi hakkında çıkan emeklilik söylentileri kamuoyunda gündem oldu. Peki, Mauro Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu?
MAURO ICARDİ FUTBOLU BIRAKTI MI, EMEKLİ Mİ OLDU?
Hakkında futbolu bıraktığı ve emekli olduğu iddia edilen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi futbolu bırakmadı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmamış olması emeklilik iddialarını gündeme getirse de tecrübeli golcünün kariyerine devam etme kararlılığında olduğu biliniyor. Icardi'nin menajeri Letterio Pino da Lazio iddialarını güçlendiren açıklamalarda bulundu. Pino, başkent ekibinin oyuncusuna yönelik ilgisinin ciddi olduğunu belirterek, "Lazio mu? Çok yoğun bir transfer süreci yaşandı ve halen devam ediyor. Harika bir şehir, inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Üzerinde ciddi şekilde düşündüğümüz bir seçenek" ifadelerini kullandı.

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