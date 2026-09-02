Haber Tarihi: 02 Eylül 2026 10:58 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 10:58

Fatih Tekke istifa mı etti, neden istifa etti?

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayırma kararı aldı. Geçici teknik direktör de belli oldu.

Fatih Tekke istifa mı etti, neden istifa etti?
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Trabzonspor'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fatih Tekke dönemi sona erdi.
Avrupa maçı sonrası istifa eden ancak istifası kabul edilmeyen Tekke, son mağlubiyetin ardından ayrılık talebini yeniden iletti.

Yönetim, görüşme sonrası Tekke'nin bu isteğini bu kez kabul etti.

Kulüpten resmi açıklama da geldi. Açıklamada karşılıklı anlaşmanın sağlandığı ifade edilerek Tekke'ye teşekkür edildi.

RESMEN AÇIKLANDI
Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık.

Fatih Tekke, görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı.



Bugün gelinen noktada; varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık.

Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz.

Fatih Tekke'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum."

HÜSEYİN ÇİMŞİR TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Trabzonspor'dan yapılan ikinci açıklamada ise geçici teknik direktör açıklandı.

Bordo mavilililer eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir'in yeniden takımın başında bir süre hocalık yapacağını duyurdu.

""Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır."

"BUNUN SORUMLUSU BENİM" DEMİŞTİ
Son olarak Süper Lig'de Amedspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Tekke maç sonu "Üzücü bir akşam. Oyunu kontrolümüzde tutamadık. Bunun sorumlusu benim. Böyle bir gece beklemiyordum. Hemen bunu unutup, ayağa kalkmamız lazım. Takım ayağa kalkacak. Trabzonspor'un ayağa kalkması lazım. Konuşmanın bir manası yok." açıklamasında bulunmuştu.

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