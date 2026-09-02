Galatasaray, Nelsson ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Danimarkalı stoperin, ülkesinin takımlarından FC Nordsjaelland'a transfer olacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Victor Nelsson'un Galatasaray'dan ayrılığı kesinleşti. Danimarkalı savunmacının yeni adresi ise kariyerine başladığı FC Nordsjaelland olacak.
Nelsson, bugün saat 07.30'da Danimarka'ya gidecek ve yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
GALATASARAY KARİYERİ
2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 100'ün üzerinde karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı stoper, Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa kazandı.
Nelsson'un yeniden FC Nordsjaelland'a dönmesiyle birlikte, profesyonel kariyerine başladığı kulübe geri dönüş yapacağı da kesinleşmiş olacak.
Sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Danimarkalı stoperin, ülkesinin takımlarından FC Nordsjaelland'a transfer olacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Victor Nelsson'un Galatasaray'dan ayrılığı kesinleşti. Danimarkalı savunmacının yeni adresi ise kariyerine başladığı FC Nordsjaelland olacak.
Nelsson, bugün saat 07.30'da Danimarka'ya gidecek ve yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
GALATASARAY KARİYERİ
2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 100'ün üzerinde karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı stoper, Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa kazandı.
Nelsson'un yeniden FC Nordsjaelland'a dönmesiyle birlikte, profesyonel kariyerine başladığı kulübe geri dönüş yapacağı da kesinleşmiş olacak.