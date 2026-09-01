Enzo Fernandez, rekor bedelle Manchester City'de!

Manchester City, Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'in transferinde mutlu sona ulaştı. ESPN'in haberine göre iki kulüp, 125 milyon sterlin (yaklaşık 146 milyon euro) bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PREMIER LİG'DE REKOR BEDEL
Enzo Fernandez'in transferinin tamamlanması halinde ödenecek yaklaşık 146 milyon euroluk bonservis, Premier Lig tarihindeki en yüksek transfer bedellerinden biri olacak. Bu rakam, Liverpool'un geçtiğimiz yaz Alexander Isak için Newcastle United'a ödediği 125 milyon sterlinlik (yaklaşık 146 milyon euro) bedeli egale edecek.
Chelsea, daha önce 25 yaşındaki futbolcu için 120 milyon sterlin (yaklaşık 140 milyon euro) talep etmişti. Ancak Manchester City'nin son 48 saatte transfer için yaptığı girişimler sonucunda anlaşma 125 milyon sterlin seviyesinde sağlandı.
CHELSEA'YE YİNE REKOR BEDELLE GELMİŞTİ
Chelsea, Enzo Fernandez'i Şubat 2023'te Benfica'dan 107 milyon sterlin (yaklaşık 125 milyon euro) karşılığında kadrosuna katmıştı. Londra ekibinin, oyuncunun satışından kâr elde etmek istediği ve bu nedenle yüksek bir bonservis bedelinde ısrar ettiği belirtildi.
TARAFTARLARLA ARASINDA GERİLİM YAŞANDI
Fernandez'in Chelsea'deki geleceği geçtiğimiz dönemde de gündeme gelmişti. Arjantinli futbolcu, sezon öncesi Real Sociedad karşılaşmasının yanı sıra Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Fulham maçında da taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.
Yeni teknik direktör Xabi Alonso ise Fernandez'i Luton Town ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasının kadrosuna almamış ve oyuncuyla yaptıkları görüşmenin ardından böyle bir karar verdiklerini açıklamıştı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Manchester City ile Chelsea arasındaki anlaşmanın ardından Enzo Fernandez'e sağlık kontrolünden geçmesi için izin verildi. Arjantinli yıldızın kontrollerinin ardından Manchester City'ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
Chelsea ise Fernandez'in ayrılığının ardından orta saha takviyesi için Roma'dan Manu Kone ve Monaco'dan Lamine Camara gibi isimleri gündemine aldı.
Enzo Fernandez'in transferinin tamamlanması halinde ödenecek yaklaşık 146 milyon euroluk bonservis, Premier Lig tarihindeki en yüksek transfer bedellerinden biri olacak. Bu rakam, Liverpool'un geçtiğimiz yaz Alexander Isak için Newcastle United'a ödediği 125 milyon sterlinlik (yaklaşık 146 milyon euro) bedeli egale edecek.
Chelsea, daha önce 25 yaşındaki futbolcu için 120 milyon sterlin (yaklaşık 140 milyon euro) talep etmişti. Ancak Manchester City'nin son 48 saatte transfer için yaptığı girişimler sonucunda anlaşma 125 milyon sterlin seviyesinde sağlandı.
CHELSEA'YE YİNE REKOR BEDELLE GELMİŞTİ
Chelsea, Enzo Fernandez'i Şubat 2023'te Benfica'dan 107 milyon sterlin (yaklaşık 125 milyon euro) karşılığında kadrosuna katmıştı. Londra ekibinin, oyuncunun satışından kâr elde etmek istediği ve bu nedenle yüksek bir bonservis bedelinde ısrar ettiği belirtildi.
TARAFTARLARLA ARASINDA GERİLİM YAŞANDI
Fernandez'in Chelsea'deki geleceği geçtiğimiz dönemde de gündeme gelmişti. Arjantinli futbolcu, sezon öncesi Real Sociedad karşılaşmasının yanı sıra Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Fulham maçında da taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.
Yeni teknik direktör Xabi Alonso ise Fernandez'i Luton Town ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasının kadrosuna almamış ve oyuncuyla yaptıkları görüşmenin ardından böyle bir karar verdiklerini açıklamıştı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Manchester City ile Chelsea arasındaki anlaşmanın ardından Enzo Fernandez'e sağlık kontrolünden geçmesi için izin verildi. Arjantinli yıldızın kontrollerinin ardından Manchester City'ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.
Chelsea ise Fernandez'in ayrılığının ardından orta saha takviyesi için Roma'dan Manu Kone ve Monaco'dan Lamine Camara gibi isimleri gündemine aldı.