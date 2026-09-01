Beşiktaş istedi, Juventus'tan ret geldi: Teun Koopmeiners

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesine yıldız bir takviye yapmak için Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'ı gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcu için yıllık 6 milyon euro seviyesinde teklif yaptığı ancak Juventus'un resmi teklifi geri çevirdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KOOPMEINERS TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için önemli bir teklif sundu. Siyah-beyazlıların Koopmeiners'a yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir ücret önerdiği ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.
Ancak Juventus'un Beşiktaş tarafından yapılan resmi teklifi reddettiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların transferdeki ısrarını sürdürmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON 45 MAÇA ÇIKTI
2024 yılında Atalanta'dan Juventus'a transfer olan Koopmeiners, İtalyan ekibindeki ikinci sezonunda toplam 45 resmi maçta görev yaptı. Hollandalı orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Koopmeiners, 2025-26 sezonunda Serie A'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve İtalya Kupası'nda 2 maçta forma giydi.
Hollandalı futbolcu, 2026-27 sezonunda ise şu ana kadar 2 maçta 1 gol kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Koopmeiners'ın Juventus ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Juventus'un sözleşmesi devam eden yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması, Beşiktaş'ın transferdeki en büyük engeli olarak öne çıkıyor.
Siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcu için yıllık 6 milyon euro seviyesinde teklif yaptığı ancak Juventus'un resmi teklifi geri çevirdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KOOPMEINERS TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için önemli bir teklif sundu. Siyah-beyazlıların Koopmeiners'a yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir ücret önerdiği ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.
Ancak Juventus'un Beşiktaş tarafından yapılan resmi teklifi reddettiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların transferdeki ısrarını sürdürmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON 45 MAÇA ÇIKTI
2024 yılında Atalanta'dan Juventus'a transfer olan Koopmeiners, İtalyan ekibindeki ikinci sezonunda toplam 45 resmi maçta görev yaptı. Hollandalı orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Koopmeiners, 2025-26 sezonunda Serie A'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve İtalya Kupası'nda 2 maçta forma giydi.
Hollandalı futbolcu, 2026-27 sezonunda ise şu ana kadar 2 maçta 1 gol kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Koopmeiners'ın Juventus ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Juventus'un sözleşmesi devam eden yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması, Beşiktaş'ın transferdeki en büyük engeli olarak öne çıkıyor.