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Beşiktaş istedi, Juventus'tan ret geldi: Teun Koopmeiners

Beşiktaş, Juventus'un Hollandalı orta sahası Teun Koopmeiners için yıllık 6 milyon euro seviyesinde teklif yaptı. Oyuncu teklife sıcak bakarken Juventus, siyah-beyazlıların resmi teklifini reddetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 19:42
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş istedi, Juventus'tan ret geldi: Teun Koopmeiners
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesine yıldız bir takviye yapmak için Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'ı gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcu için yıllık 6 milyon euro seviyesinde teklif yaptığı ancak Juventus'un resmi teklifi geri çevirdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KOOPMEINERS TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için önemli bir teklif sundu. Siyah-beyazlıların Koopmeiners'a yıllık 6 milyon euro seviyesinde bir ücret önerdiği ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

Ancak Juventus'un Beşiktaş tarafından yapılan resmi teklifi reddettiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların transferdeki ısrarını sürdürmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 45 MAÇA ÇIKTI

2024 yılında Atalanta'dan Juventus'a transfer olan Koopmeiners, İtalyan ekibindeki ikinci sezonunda toplam 45 resmi maçta görev yaptı. Hollandalı orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Koopmeiners, 2025-26 sezonunda Serie A'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve İtalya Kupası'nda 2 maçta forma giydi.





Hollandalı futbolcu, 2026-27 sezonunda ise şu ana kadar 2 maçta 1 gol kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Koopmeiners'ın Juventus ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Juventus'un sözleşmesi devam eden yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması, Beşiktaş'ın transferdeki en büyük engeli olarak öne çıkıyor.

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