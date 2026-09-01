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Barcelona, Gabriel Jesus'u duyurdu!

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, son olarak Arsenal forması giyen Gabriel Jesus'u renklerine bağladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Gabriel Jesus'u duyurdu!
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Sezona formda başlayan Barcelona, hücum hattını Arsenal'ın Brezilyalı santrforu Gabriel Jesus ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan ekibi, tecrübeli golcü için Arsenal'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 4 milyon Euro bonus bedeli ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca oyuncunun sonraki satışından İngiliz ekibine yüzde 20 pay verilmesini öngören bir madde yer alıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Jesus'un Barcelona ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam edecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 27 maçta görev alan Brezilyalı forvet, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken takımıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

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