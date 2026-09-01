Barcelona, Gabriel Jesus'u duyurdu!

Sezona formda başlayan Barcelona, hücum hattını Arsenal'ın Brezilyalı santrforu Gabriel Jesus ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibi, tecrübeli golcü için Arsenal'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 4 milyon Euro bonus bedeli ödeyecek.
Anlaşmada ayrıca oyuncunun sonraki satışından İngiliz ekibine yüzde 20 pay verilmesini öngören bir madde yer alıyor.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Jesus'un Barcelona ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam edecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 27 maçta görev alan Brezilyalı forvet, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken takımıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
Anlaşmada ayrıca oyuncunun sonraki satışından İngiliz ekibine yüzde 20 pay verilmesini öngören bir madde yer alıyor.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Jesus'un Barcelona ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam edecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 27 maçta görev alan Brezilyalı forvet, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken takımıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.