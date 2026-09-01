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Beşiktaş'ta Rashica kararı belli oldu!

Beşiktaş'ta sağ kanat takviyesi için çalışmalar sürerken Milot Rashica'nın geleceği gündeme geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun 30 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 09:57
Haber: Türkiye
Beşiktaş'ta Rashica kararı belli oldu!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Milot Rashica ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar sağ kanat bölgesine takviye yapmak için harekete geçerken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun 30 yaşındaki oyuncuyu kadro planlamasında düşünmediği öğrenildi.

KADROYA ALINMADI

Milot Rashica, Beşiktaş'ın Çorum FK ile oynadığı maçın kadrosuna da alınmadı.





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