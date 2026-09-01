Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Milot Rashica ile yolların ayrılması gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar sağ kanat bölgesine takviye yapmak için harekete geçerken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun 30 yaşındaki oyuncuyu kadro planlamasında düşünmediği öğrenildi.
KADROYA ALINMADI
Milot Rashica, Beşiktaş'ın Çorum FK ile oynadığı maçın kadrosuna da alınmadı.
KADROYA ALINMADI
Milot Rashica, Beşiktaş'ın Çorum FK ile oynadığı maçın kadrosuna da alınmadı.