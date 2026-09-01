A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 12 Dev Adam, İzlanda maçında salondan 110-73 galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, elemelerde 8'de 8 yaptı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.
Ay-yıldızlılar, elemelerde 8'de 8 yaptı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda karşısındaki galibiyetin ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.DETAYLAR GELİYOR