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2-1
31 Ağustos
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0-4
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Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

12 Dev Adam, Dünya Kupası'na gidiyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. 12 Dev Adam, bu sonuçla Dünya Kupası katılım hakkı elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 00:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam, Dünya Kupası'na gidiyor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 12 Dev Adam, İzlanda maçında salondan 110-73 galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, elemelerde 8'de 8 yaptı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda karşısındaki galibiyetin ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
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