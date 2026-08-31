31 Ağustos
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2-189'
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-164'
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Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
2-1DA
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
0-080'
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
0-047'
31 Ağustos
Benfica-Estoril
1-045'

Porto, Santiago Gimenez'i açıkladı

Porto, Milan'dan santrfor Santiago Gimenez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 22:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Porto, Santiago Gimenez'i açıkladı
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Porto, Milan'dan Santiago Gimenez transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz ekibi, Gimenez'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Porto, 25 yaşındaki Meksikalı futbolcunun opsiyonunun kullanılması durumunda Milan'a 18 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.

Milan'a geçen sezon 18 maçta süre bulan Gimenez, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

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