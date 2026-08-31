Porto, Milan'dan Santiago Gimenez transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibi, Gimenez'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Porto, 25 yaşındaki Meksikalı futbolcunun opsiyonunun kullanılması durumunda Milan'a 18 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.
Milan'a geçen sezon 18 maçta süre bulan Gimenez, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Porto, 25 yaşındaki Meksikalı futbolcunun opsiyonunun kullanılması durumunda Milan'a 18 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.
Milan'a geçen sezon 18 maçta süre bulan Gimenez, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.