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De Paul'den Messi'ye duygusal veda: "Sen ölümsüzsün"

Rodrigo De Paul, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan ayrılık kararının ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 20:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
De Paul'den Messi'ye duygusal veda: 'Sen ölümsüzsün'
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Arjantin Milli Takımı ve Inter Miami forması giyen Rodrigo De Paul, Lionel Messi'nin milli takım kariyerini noktalamasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla De Paul, Messi'nin açıklamasını Instagram hikayesinde yeniden paylaşırken takım arkadaşına duyduğu saygıyı ve minnettarlığı dile getirdi.

"SEN ÖLÜMSÜZSÜN"

Rodrigo De Paul, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize duyduğunuz koşulsuz sevgi, asla pes etmemek için verdiğiniz içsel mücadele, adaletsizliğe her zaman dayanma gücünüz, üsse gelen her oyuncuya karşı gösterdiğiniz liderlik ve insanlık, onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamanız. Takımımızın her üyesine gösterdiğiniz özen..."

De Paul, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teşekkürler, tarihin en büyüğü, bizi bu kadar mutlu ettiğiniz için teşekkürler, bize kaç tane gülümseme verdiğinizi hayal bile edemezsiniz! Siz ölümsüzsünüz."

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