Fenerbahçe'de Ederson için Benfica iddiası gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetimin Brezilyalı kaleciyle ilgili kararı net oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz basını A Bola'da yer alan habere göre Benfica, Anatoliy Trubin'in takımdan ayrılması halinde eski oyuncusu Ederson'u kadrosuna katmak için devreye girmeyi planlıyor.
FENERBAHÇE KAPILARI KAPATTI
Benfica'nın Ederson'a olan ilgisine karşın Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kaleciyi satmayı düşünmüyor. Sarı-lacivertlilerin Benfica'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Ederson'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Ancak takımda kalan Brezilyalı kaleci, yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe'nin bu performansın ardından Ederson'un ayrılığına sıcak bakmadığı ve 33 yaşındaki file bekçisini kadroda tutmak istediği aktarıldı.
BENFICA'DA TRUBIN BELİRSİZLİĞİ
Benfica'da teknik direktör Marco Silva'nın göreve gelmesinin ardından Anatoliy Trubin'in ilk 11'deki yerini Samuel Soares'e kaptırması, Ukraynalı kalecinin geleceğini belirsiz hale getirdi.
Trubin'in ayrılması halinde Benfica'nın kaleyi Ederson ile güçlendirmeyi düşündüğü ifade edilirken, Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisini göndermeye şu aşamada izin vermediği kaydedildi.
Ederson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE KAPILARI KAPATTI
Benfica'nın Ederson'a olan ilgisine karşın Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kaleciyi satmayı düşünmüyor. Sarı-lacivertlilerin Benfica'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Ederson'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Ancak takımda kalan Brezilyalı kaleci, yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe'nin bu performansın ardından Ederson'un ayrılığına sıcak bakmadığı ve 33 yaşındaki file bekçisini kadroda tutmak istediği aktarıldı.
BENFICA'DA TRUBIN BELİRSİZLİĞİ
Benfica'da teknik direktör Marco Silva'nın göreve gelmesinin ardından Anatoliy Trubin'in ilk 11'deki yerini Samuel Soares'e kaptırması, Ukraynalı kalecinin geleceğini belirsiz hale getirdi.
Trubin'in ayrılması halinde Benfica'nın kaleyi Ederson ile güçlendirmeyi düşündüğü ifade edilirken, Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisini göndermeye şu aşamada izin vermediği kaydedildi.
Ederson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.