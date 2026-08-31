31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
21:30
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
21:30
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
22:00
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
20:30
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
22:30
31 Ağustos
Lecce-Roma
19:30
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
21:45
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
22:15
31 Ağustos
Benfica-Estoril
22:15

Benfica'ya Fenerbahçe'den Ederson için ret!

Benfica'nın, Anatoliy Trubin'in ayrılması halinde Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u gündemine aldığı belirtildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin 33 yaşındaki file bekçisini satmayı düşünmediği ve Benfica'nın teklifine olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 12:10
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Benfica'ya Fenerbahçe'den Ederson için ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe'de Ederson için Benfica iddiası gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetimin Brezilyalı kaleciyle ilgili kararı net oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz basını A Bola'da yer alan habere göre Benfica, Anatoliy Trubin'in takımdan ayrılması halinde eski oyuncusu Ederson'u kadrosuna katmak için devreye girmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE KAPILARI KAPATTI

Benfica'nın Ederson'a olan ilgisine karşın Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kaleciyi satmayı düşünmüyor. Sarı-lacivertlilerin Benfica'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Ederson'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Ancak takımda kalan Brezilyalı kaleci, yeni sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'nin bu performansın ardından Ederson'un ayrılığına sıcak bakmadığı ve 33 yaşındaki file bekçisini kadroda tutmak istediği aktarıldı.

BENFICA'DA TRUBIN BELİRSİZLİĞİ





Benfica'da teknik direktör Marco Silva'nın göreve gelmesinin ardından Anatoliy Trubin'in ilk 11'deki yerini Samuel Soares'e kaptırması, Ukraynalı kalecinin geleceğini belirsiz hale getirdi.

Trubin'in ayrılması halinde Benfica'nın kaleyi Ederson ile güçlendirmeyi düşündüğü ifade edilirken, Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisini göndermeye şu aşamada izin vermediği kaydedildi.

Ederson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.