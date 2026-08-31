30 Aðustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-2
30 Aðustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Aðustos
Baþakþehir-Kasýmpaþa
1-1
30 Aðustos
Esenler Erokspor-Iðdýr FK
0-1
30 Aðustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-0
30 Aðustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Aðustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Aðustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Aðustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Aðustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Aðustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Aðustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Aðustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Aðustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-2
30 Aðustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Aðustos
Cagliari-Inter
0-1
30 Aðustos
Lazio-Genoa
1-0
30 Aðustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Aðustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Aðustos
AS Monaco-Marsilya
2-0

Oðuz Aydýn: "Þampiyonlar Ligi takýma olumlu yansýdý"

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u deplasmanda 2-0 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Oðuz Aydýn açýklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 31 Aðustos 2026 00:09
Fotoðraf: AA
Oðuz Aydýn: 'Þampiyonlar Ligi takýma olumlu yansýdý'
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Oðuz Aydýn deðerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Sarý-lacivertli takýmýn son dönemde iyi bir çýkýþ yakaladýðýný belirten Oðuz Aydýn, bu performansý sürdürmek istediklerini ifade etti.

"BUNU DEVAM ETTÝRMEK ÝSTÝYORUZ"

Oðuz Aydýn, þu ifadeleri kullandý:

"Takým olarak iyi bir çýkýþ yakaladýk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ýyi oynuyoruz. Çok çalýþýyoruz. Herkes çok çalýþýyor. Elimizden geleni yapýyoruz. Hocamýz gerekli taktikleri veriyor. Þu ana kadar her þey iyi gidiyor."

ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ VURGUSU

Þampiyonlar Ligi'ne katýlmalarýnýn takým üzerindeki etkisine de deðinen Oðuz Aydýn, "18 yýldýr Þampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takýma olumlu yansýdý." ifadelerini kullandý.





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