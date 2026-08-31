Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Oðuz Aydýn deðerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Sarý-lacivertli takýmýn son dönemde iyi bir çýkýþ yakaladýðýný belirten Oðuz Aydýn, bu performansý sürdürmek istediklerini ifade etti.
"BUNU DEVAM ETTÝRMEK ÝSTÝYORUZ"
Oðuz Aydýn, þu ifadeleri kullandý:
"Takým olarak iyi bir çýkýþ yakaladýk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ýyi oynuyoruz. Çok çalýþýyoruz. Herkes çok çalýþýyor. Elimizden geleni yapýyoruz. Hocamýz gerekli taktikleri veriyor. Þu ana kadar her þey iyi gidiyor."
ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ VURGUSU
Þampiyonlar Ligi'ne katýlmalarýnýn takým üzerindeki etkisine de deðinen Oðuz Aydýn, "18 yýldýr Þampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takýma olumlu yansýdý." ifadelerini kullandý.
"BUNU DEVAM ETTÝRMEK ÝSTÝYORUZ"
Oðuz Aydýn, þu ifadeleri kullandý:
"Takým olarak iyi bir çýkýþ yakaladýk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ýyi oynuyoruz. Çok çalýþýyoruz. Herkes çok çalýþýyor. Elimizden geleni yapýyoruz. Hocamýz gerekli taktikleri veriyor. Þu ana kadar her þey iyi gidiyor."
ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ VURGUSU
Þampiyonlar Ligi'ne katýlmalarýnýn takým üzerindeki etkisine de deðinen Oðuz Aydýn, "18 yýldýr Þampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takýma olumlu yansýdý." ifadelerini kullandý.