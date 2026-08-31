FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan başantrenör Ergin Ataman, İzlanda deplasmanının zorluğuna dikkat çekti.





İzlanda'nın özellikle sahasında tehlikeli bir takım olduğunu belirten Ataman, "Buraya gelen kadar belki de Avrupa'daki en uzun yolculuklardan birini yapıyorsunuz. Üç saatlik fark da vücut dengesini biraz etkiliyor. Tabii ki kadro olarak İzlanda'dan daha üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle akıllı oynayıp kadro kapasitemizi sahaya yansıtmamız lazım." dedi.





İzlanda'nın tempolu basketbol oynadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "İzlanda, özellikle sahasında çok tehlikeli bir takım. Hızlı oynuyorlar. Başta Fridriksson ve Hermannsson olmak üzere 5-6 oyuncuları var. Yaklaşık 5-6 senedir aynı kadroyla ve 5'le oynuyorlar. Çok tempolu bir basketbol ortaya koyuyorlar. Özellikle iki oyun kurucuları çok etkili. Kenardan gelen oyuncularımızın katkısını artırmamız gerekiyor. Maçı daha tempolu ve agresif hale getirerek avantaj elde etmeliyiz." ifadelerini kullandı.





"GALİBİYETLE AYRILIP DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALMAK İSTİYORUZ"

Elemelerde 7 galibiyetle lider durumda olduklarını hatırlatan Ataman, İzlanda karşısında alınacak galibiyetin Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıdığını söyledi.





Ataman, "Bizim için kritik bir maç. Şu anda 7 galibiyetle namağlup şekilde grubun lideriyiz. Yarın buradan çıkaracağımız bir galibiyet, yüzde 99 bizi Dünya Kupası'na taşır. Her türlü sonuçta yine çok büyük bir avantaja sahibiz ama yarın galibiyetle ayrılıp Dünya Kupası biletini almak istiyoruz." şeklinde konuştu.





İzlanda'nın da grupta ilk 3'e girmek için mücadele ettiğini belirten Ataman, rakibin mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını dile getirdi.





"İzlanda, geri adım atmayan bir takım. Fark ne olursa olsun mücadeleyi bırakmıyor ve sürekli maça yeniden girmeye çalışıyor. Burada taraftar faktörü de önemli. Salon son derece küçük ancak çok agresif bir taraftarları var. Bunu geçmişte de yaşadık." diyen Ataman, rakibin atmosferine de dikkat çekti.





"KADRO KAPASİTEMİZİ SAHAYA YANSITMAMIZ GEREKİYOR"

İzlanda deplasmanında daha önce yaşadıkları atmosferi de anlatan Ataman, bu kez kontrolü kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.





Ataman, "O dönemde çok farklı bir kadroyla, tamamen B takımı diyebileceğimiz bir ekiple buraya gelmiştik. Bizim açımızdan hedefi olmayan bir maçtı çünkü Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemiştik. Ancak İzlanda, agresif taraftar desteğiyle üzerimizde ciddi bir baskı kurmuştu. Bu nedenle yarın da bu küçük salonda ağır bir atmosfer olacaktır. Bizim kontrolü kaybetmeden, kadro kapasitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





ERCAN OSMANİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Ataman, Litvanya maçında burnu kırılan ve aday kadrodan çıkarılan Ercan Osmani'nin sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.





Milli oyuncunun sakatlığının kendileri için şanssızlık olduğunu belirten Ataman, "Litvanya maçının 5. dakikasında Ercan'ın burnu kırıldı. İlk başta ümitliydik, acaba sadece bir darbe mi diye düşündük ancak yapılan röntgende burnunun kırık olduğu tespit edildi. Sanıyorum yarın sabah ameliyata girecek." dedi.





Ercan'ın yokluğunda alternatiflerinin bulunduğunu belirten Ataman, "Ercan Osmani bizim için önemli bir oyuncu. Hele ki Alperen'in olmadığı bir durumda onun önemi daha da artıyor. Ancak özellikle İstanbul'daki Litvanya maçında Yiğitcan Saybir ve Erkan Yılmaz o bölgeyi gayet iyi doldurdular. Gerektiğinde Cedi Osman'ı da oraya çekebiliriz." ifadelerini kullandı.





Ataman, Ercan'ın kısa sürede takıma dönmesini umduğunu belirterek, "Ercan'a buradan 'Geçmiş olsun.' diyorum. İnşallah burun kırığının ardından 10-15 günlük bir süreçte takımına geri döner ve sezona başlar. Ondan sonra da yine tabii ki bizimle birlikte olacaktır." şeklinde konuştu.





"BURAYI KULÜP TAKIMI HALİNE GETİRDİK"

A Milli Takım'daki birlikteliğe de değinen Ataman, oyuncuların milli takım formasına büyük bir istekle yaklaştığını söyledi.





Deneyimli çalıştırıcı, "Herkes büyük bir istekle mücadele ediyor. Burayı, ay-yıldızlı formayı taşıdığımız bir kulüp takımı haline getirdik. Bu, tabii ki çok önemli. Oyuncuların kapasitesi maçların kazanılmasında ciddi rol oynuyor ama takım olabilmek, birlikte mücadele edebilmek ve egoları bir tarafa bırakıp hücumda topu paylaşabilmek de çok önemli." dedi.



Milli takımın gördüğü desteğin de kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Ataman, "Oyuncularımızın mantalitesi çok iyi. Taraftarımız da her maçta, özellikle İstanbul'da bizimle birlikte. Federasyonun, Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Cumhurbaşkanımızın çok büyük ilgi ve destekleri var. Bu da herkesi etkiliyor. Herkes bizi ilgiyle takip eden Türk milleti için en iyisini vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.



