Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol kanat bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir kez daha Marcus Rashford için girişimde bulundu ancak İngiliz futbolcudan yine olumsuz yanıt aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini yineleyen Rashford'un ardından yönetim, rotasını 23 yaş altındaki oyunculara çevirdi.
LİSTENİN İLK SIRASINDA FOFANA
Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncuları arasında ilk sıraya Malick Fofana'yı yazdığı öğrenildi. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ikisinde de forma giydi.
Fofana, rövanş karşılaşmasında Lyon'un tek golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun Fransız ekibinin en önemli hücum silahlarından biri olduğu belirtiliyor.
LYON'UN SATIŞ İHTİYACI
Lyon'un Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından ekonomik açıdan zor bir sürece girdiği aktarıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Lyon'un kısa vadede en az 25 milyon euro, sezon boyunca ise toplamda 50 milyon euroluk satış yapması gerekiyor. Bu durumun Fofana'nın geleceğini de doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.
HULL CITY'DEN 35 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Fofana'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma ve Hull City de ilgi gösteriyor.
Foot Mercato'nun haberine göre Hull City, 21 yaşındaki futbolcu için Lyon'a 35 milyon euroluk sözlü teklif yaptı. İngiliz ekibi, Fofana'yı projesine ikna etmek amacıyla oyuncuyla görüntülü bir görüşme de gerçekleştirdi.
Hull City, görüşmelerin ardından Lyon ve Fofana'dan gelecek yanıtı beklemeye geçti. Fenerbahçe'nin ise genç yıldız için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
LİSTENİN İLK SIRASINDA FOFANA
Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncuları arasında ilk sıraya Malick Fofana'yı yazdığı öğrenildi. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ikisinde de forma giydi.
Fofana, rövanş karşılaşmasında Lyon'un tek golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun Fransız ekibinin en önemli hücum silahlarından biri olduğu belirtiliyor.
LYON'UN SATIŞ İHTİYACI
Lyon'un Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından ekonomik açıdan zor bir sürece girdiği aktarıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Lyon'un kısa vadede en az 25 milyon euro, sezon boyunca ise toplamda 50 milyon euroluk satış yapması gerekiyor. Bu durumun Fofana'nın geleceğini de doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.
HULL CITY'DEN 35 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Fofana'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma ve Hull City de ilgi gösteriyor.
Foot Mercato'nun haberine göre Hull City, 21 yaşındaki futbolcu için Lyon'a 35 milyon euroluk sözlü teklif yaptı. İngiliz ekibi, Fofana'yı projesine ikna etmek amacıyla oyuncuyla görüntülü bir görüşme de gerçekleştirdi.
Hull City, görüşmelerin ardından Lyon ve Fofana'dan gelecek yanıtı beklemeye geçti. Fenerbahçe'nin ise genç yıldız için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.