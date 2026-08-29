29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-288'
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-290'
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
0-189'
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-090'
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
0-3DA
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
1-074'
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-278'
29 Ağustos
Brest-Toulouse
1-276'
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-277'
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
0-179'

Selçuk İnan: "Hak edilmiş bir galibiyet"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 22:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Hak edilmiş bir galibiyet'
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, üst düzey bir mücadeleyle galibiyeti hakettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Üst düzey bir mücadele ve efor, hak edilmiş bir galibiyet. Konyaspor, güçlü bir takım. Her ne kadar sezona istedikleri gibi başlayamasalar da burası zor bir deplasman. Burası bir futbol şehri, bunu biliyoruz. Maç, birbirine denk iki takımın mücadelesi gibi başladı. Bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Oyun bize dönmüşken ve gol atmayı beklerken kalemizde gol gördük. Bu bizi biraz düşürdü gibi görünse de yine oyuna tutunduk. Yine pozisyonlara girmeye çalıştık. İkinci yarı rakibin 10 kişi kalmasıyla da oyun tamamen bize döndü. Atak sürekliliğini fazlasıyla ortaya koyduk. En nihayetinde de iki güzel golle kazanmasını bildik. Bu yüzden de çok mutluyuz."



Kocaelispor


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