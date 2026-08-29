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Levante-Real Betis
5-2
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Real Sociedad-Espanyol
2-184'
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
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Deniz Gül'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Porto forması giyen Deniz Gül, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti. Galatasaray, milli futbolcunun transferi için Porto ile görüşmelere devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 20:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Deniz Gül'den Galatasaray'a yeşil ışık!
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Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül'ün transferine önemli bir mesafe aldı.

GALATASARAY'I KABUL ETTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu ile anlaşma sağladı. Deniz Gül ile anlaşan Galatasaray, Porto ile transfer görüşmelerine devam ediyor.

PORTO'YA YAPILAN TEKLİF

Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın, Porto'ya sunduğu teklifin 12 milyon euro'dan fazla olduğu ve sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Deniz Gül'ün, Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.  



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