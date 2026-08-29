Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül'ün transferine önemli bir mesafe aldı.
GALATASARAY'I KABUL ETTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu ile anlaşma sağladı. Deniz Gül ile anlaşan Galatasaray, Porto ile transfer görüşmelerine devam ediyor.
PORTO'YA YAPILAN TEKLİF
Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın, Porto'ya sunduğu teklifin 12 milyon euro'dan fazla olduğu ve sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Deniz Gül'ün, Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'I KABUL ETTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu ile anlaşma sağladı. Deniz Gül ile anlaşan Galatasaray, Porto ile transfer görüşmelerine devam ediyor.
PORTO'YA YAPILAN TEKLİF
Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın, Porto'ya sunduğu teklifin 12 milyon euro'dan fazla olduğu ve sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Deniz Gül'ün, Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.