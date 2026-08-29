28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
1-1
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
1-2
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-0
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
5-1
28 Ağustos
C.Palace-M.City
1-4
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
1-0
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
2-0
28 Ağustos
Lille-PSG
2-2
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
2-3
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Rafael Leao Galatasaray maçını tribünden izleyecek

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, uzun süredir gündeminde bulunan Rafael Leao için Milan ile bonuslarla birlikte 45 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Portekizli yıldızın bugün İstanbul'a getirilmesinin ve Göztepe maçını tribünden takip etmesinin bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 08:14 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 09:01
Fotoğraf: X.com
Rafael Leao Galatasaray maçını tribünden izleyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'de üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Portekizli futbolcu için Milan ile bonuslarla birlikte 45 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

45 MİLYON EUROYA ANLAŞMA

Milan'ın Rafael Leao için görüşmelerin başlangıcında 60 milyon Euro talep ettiği, daha sonra bu rakamı 50 milyon Euro'ya indirdiği aktarıldı. Galatasaray'ın yaptığı pazarlıkların ardından tarafların bonuslarla birlikte 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Leao ile daha önce anlaşma sağlandığı ancak Aston Villa'nın son anda yaptığı girişimlerin transfer sürecinin uzamasına neden oldu.

LEAO'DAN VEDA MESAJI

Rafael Leao yaptığı paylaşımda Milan'daki takım arkadaşlarına veda ederek şu ifadeleri kullandı:



Galatasaray


"Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi."



ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer sürecini tamamlamak amacıyla İtalya'ya gitti.

Sarı-kırmızılıların Rafael Leao'yu bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı. Portekizli futbolcunun Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 12 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

Leao'nun bu akşam oynanacak Göztepe maçını tribünden takip etmesinin bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.