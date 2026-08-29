Süper Lig'de üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.
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45 MİLYON EUROYA ANLAŞMA
Milan'ın Rafael Leao için görüşmelerin başlangıcında 60 milyon Euro talep ettiği, daha sonra bu rakamı 50 milyon Euro'ya indirdiği aktarıldı. Galatasaray'ın yaptığı pazarlıkların ardından tarafların bonuslarla birlikte 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Leao ile daha önce anlaşma sağlandığı ancak Aston Villa'nın son anda yaptığı girişimlerin transfer sürecinin uzamasına neden oldu.
LEAO'DAN VEDA MESAJI
Rafael Leao yaptığı paylaşımda Milan'daki takım arkadaşlarına veda ederek şu ifadeleri kullandı:
"Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi."
ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer sürecini tamamlamak amacıyla İtalya'ya gitti.
Sarı-kırmızılıların Rafael Leao'yu bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı. Portekizli futbolcunun Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 12 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
Leao'nun bu akşam oynanacak Göztepe maçını tribünden takip etmesinin bekleniyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Portekizli futbolcu için Milan ile bonuslarla birlikte 45 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.
45 MİLYON EUROYA ANLAŞMA
Milan'ın Rafael Leao için görüşmelerin başlangıcında 60 milyon Euro talep ettiği, daha sonra bu rakamı 50 milyon Euro'ya indirdiği aktarıldı. Galatasaray'ın yaptığı pazarlıkların ardından tarafların bonuslarla birlikte 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Leao ile daha önce anlaşma sağlandığı ancak Aston Villa'nın son anda yaptığı girişimlerin transfer sürecinin uzamasına neden oldu.
LEAO'DAN VEDA MESAJI
Rafael Leao yaptığı paylaşımda Milan'daki takım arkadaşlarına veda ederek şu ifadeleri kullandı:
"Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi."
ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer sürecini tamamlamak amacıyla İtalya'ya gitti.
Sarı-kırmızılıların Rafael Leao'yu bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı. Portekizli futbolcunun Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 12 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
Leao'nun bu akşam oynanacak Göztepe maçını tribünden takip etmesinin bekleniyor.