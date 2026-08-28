Aston Villa, Chelsea'den Nicolas Jackson transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa, Senegalli santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiliz ekibi, bu transfer için toplamda 75 milyon euro bonservis ödeyecek.
Geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman devinde 34 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı.
Geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman devinde 34 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı.