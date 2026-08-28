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28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-381'
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-222'

Aston Villa, Nicolas Jackson'ı duyurdu

Aston Villa, Chelsea'den Nicolas Jackson'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer için 75 milyon euro ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 21:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Aston Villa, Nicolas Jackson'ı duyurdu
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Aston Villa, Chelsea'den Nicolas Jackson transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aston Villa, Senegalli santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiliz ekibi, bu transfer için toplamda 75 milyon euro bonservis ödeyecek.

Geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman devinde 34 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

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