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Fatih Tekke antrenmana çıktı ve açıklama yaptı!

Trabzonspor, Ferencvaros maçının ardından istifa eden teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmedi. Genç teknik adam, cuma günkü idmanda takımın başında yer aldı. Fatih Tekke, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 21:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke antrenmana çıktı ve açıklama yaptı!
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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, cuma günkü antrenmanda takımın başında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 48 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Ferencvaros ile oynanan maçın ardından istifa etti. Trabzonspor ise daha sonra resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Fatih Tekke'nin istifasının kabul edilmediğini duyurdu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un açıklamasında, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." denildi.

ANTRENMANDA YER ALDI

Bordo-mavili yönetim, bu gelişmelerin ardından Fatih Tekke'yi istifa kararından vazgeçirdi ve genç teknik adam, cuma günkü yapılan antrenmanda yer aldı.

FATİH TEKKE'DEN AÇIKLAMA



Trabzonspor


Trabzonspor'da istifası kabul edilmeyen ve antrenmana çıkan Fatih Tekke, bir açıklama yaptı.

Fatih Tekke'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam aldığımız mağlubiyetin ardından, maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım.

Trabzonspor'a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım.

Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum.

Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız.

Önümüzde hem ligde hem de Avrupa'da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum.

Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı.

Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı.

Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."




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