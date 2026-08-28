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Menemen FK'da devir gerçekleşmedi

Menemen Futbol Kulübü'nde haftalardır merakla beklenen kulübün devredilmesiyle ilgili görüşmeler sonuçsuz kaldı.

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calendar 28 Ağustos 2026 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da devir gerçekleşmedi
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2'nci Lig Beyaz Grup'taki İzmir temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'nde haftalardır merakla beklenen kulübün devredilmesiyle ilgili görüşmeler sonuçsuz kaldı. Sarı-lacivertlilerde kulübün satış işlemleri askıya alındı. Önce lige katılmama kararı alan, ardından yatırımcı adaylarıyla görüşen Başkan Bilgin Tokul ile Ege'de Menemen gibi şirket olarak yönetilen iki kulübün daha sahibi olan Ahmet Çoruhlu arasındaki görüşmenin ödeme planı konusunda anlaşmazlık nedeniyle son bulduğu öğrenildi. Taraflar ilk etapta şartlarda anlaşırken, ödeme planıyla ilgili sorun nedeniyle son anda devir iptal oldu. Menemen FK'nın lige katılıp katılmayacağı Başkan Bilgin Tokul'un vereceği karar sonrası netlik kazanacak. Sezonun başlamasına bir hafta kalırken 3 yıldır başkanlığı yürüten Tokul kararını takım ve ilçeye duyuracak.
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