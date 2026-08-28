Güreş müsabakaları farklı stillerde yapılır ve her stilin kendine özgü kuralları bulunur.

Güreş türleri nelerdir?

Güreşte uluslararası alanda en yaygın iki olimpik stil serbest güreş ve grekoromen güreştir.

Serbest güreş

Serbest güreşte sporcular rakibin bacaklarına ve bacaklarıyla rakibine yönelik teknikler kullanabilir. Amaç rakibi minder üzerinde kontrol ederek puan kazanmak veya tuş yapmaktır.

Grekoromen güreş

Grekoromen güreşte temel fark, sporcuların belden aşağıya yönelik teknikleri kullanamamasıdır. Rakibin bacaklarını tutmak veya bacaklarla saldırı gerçekleştirmek yasaktır.

Bu nedenle grekoromen güreşte özellikle bel üstünden yapılan kaldırma, atış ve kontrol teknikleri öne çıkar.

Geleneksel güreş türleri

Güreşin farklı ülkelerde uygulanan geleneksel türleri de bulunur. Türkiye'de yağlı güreş, en bilinen geleneksel güreşlerden biridir.

Yağlı güreşte sporcular yağlanarak mücadele eder ve geleneksel olarak kispet adı verilen özel kıyafet kullanılır. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu geleneğin en önemli organizasyonlarından biridir.

Güreş nasıl oynanır?

Güreşçiler minder üzerinde rakiplerini kontrol etmeye, yere indirmeye ve belirli tekniklerle puan kazanmaya çalışır.

Müsabaka sırasında rakibin sırtını minderle temas ettirmek ve hakemin tuş kararı vermesini sağlamak, güreşte en önemli galibiyet yöntemlerinden biridir.

Tuş gerçekleşmezse sporcular müsabaka boyunca aldıkları puanlara göre değerlendirilir.

Güreşte puanlama nasıl yapılır?

Güreşte puanlar, uygulanan tekniğin türüne ve sonucuna göre verilir. Rakibi yere indirmek, arkasına geçmek, rakibin sırtını mindere yaklaştırmak veya yüksek seviyeli bir teknik gerçekleştirmek puan kazandırabilir.

Puanlama sistemi serbest ve grekoromen güreşte kullanılan kurallara göre değişebilir. Hakemler tekniklerin geçerliliğini ve sonucunu değerlendirir.

Güreşte tuş nedir?

Tuş, sporcunun rakibinin iki omzunu belirlenen süre ve koşullarda minder üzerinde kontrol etmesiyle müsabakanın sona ermesidir.

Tuş gerçekleştiğinde puan hesabına bakılmaksızın karşılaşma sona erer ve tuş yapan güreşçi galip ilan edilir.

Güreş müsabakası ne kadar sürer?

Uluslararası olimpik güreşte büyükler kategorisindeki müsabakalar genel olarak 3'er dakikalık iki devre üzerinden oynanır. Devreler arasında kısa bir ara bulunur.

Ancak müsabaka formatı yaş kategorisine, organizasyona ve uygulanan kurallara göre değişebilir.

Güreşte hangi ekipmanlar kullanılır?

Modern güreş müsabakalarında sporcular genellikle güreş mayosu, güreş ayakkabısı ve kulak koruyucu gibi ekipmanlar kullanır.

Müsabakalar, sporcuların tekniklerini güvenli şekilde uygulayabilmesi için özel olarak hazırlanan güreş minderinde gerçekleştirilir.

Güreşte temel kurallar nelerdir?

Güreşçilerin müsabaka sırasında belirlenen minder sınırları içerisinde mücadele etmesi gerekir. Rakibe zarar verebilecek veya kurallarda yasaklanan tekniklerin kullanılması cezalandırılabilir.

Sporcuların rakibi kontrol etmek için teknik uygulamasına izin verilir ancak tehlikeli hareketler ve kurallara aykırı davranışlar hakem tarafından engellenir.

Güreş hangi özellikleri geliştirir?

Güreş; kuvvet, dayanıklılık, denge, koordinasyon, esneklik ve refleks gibi fiziksel özelliklerin gelişmesine katkı sağlayabilir.

Bunun yanında müsabaka sırasında rakibin hareketlerini analiz etmek ve doğru zamanda teknik uygulamak stratejik düşünme becerisini de gerektirir.

Sonuç: Güreş nedir?

Güreş, iki sporcunun rakibini tekniklerle kontrol ederek puan kazanmaya veya tuş yapmaya çalıştığı bir mücadele sporudur. Olimpik güreşin temel stilleri serbest ve grekoromen güreştir. Serbest güreşte bacaklara yönelik tekniklere izin verilirken grekoromende belden aşağı teknikler yasaktır. Türkiye'de yağlı güreş gibi geleneksel güreş türleri de önemli bir yere sahiptir.